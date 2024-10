PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Christantus Uche

Christantus Uche pod lupą angielskich klubów

Christantus Uche pokazuje się z niezłej strony podczas aktualnego sezonu hiszpańskiej ekstraklasy. Środkowy napastnik, który równie dobrze czuje się na pozycji ofensywnego pomocnika, wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Zdaniem portalu “Fichajes.net” 21-latek może kontynuować swoją karierę w Premier League. Nigeryjczyk od dawna jest bowiem obserwowany przez Chelsea, a teraz do wyścigu o jego podpis dołączają kolejne dwa angielskie zespoły – Aston Villa oraz Newcastle United.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Młody snajper na co dzień występuje w hiszpańskim Getafe, w barwach którego imponuje wysoką dyspozycją. Świetna forma młodego zawodnika nie uchodzi uwadze klubów z Wysp Brytyjskich, których skauci monitorują postępy Christantusa Uche. Co ciekawe, w mediach utalentowany piłkarz jest porównywany do Didiera Drogby. Niezwykle perspektywiczny napastnik ma bowiem podobny styl gry do legendarnego Iworyjczyka.

Christantus Uche z powodzeniem przywdziewa koszulkę podmadryckiego zespołu od lipca 2024 roku, gdy przeprowadził się na Coliseum Alfonso Perez za 500 tysięcy euro z trzecioligowej hiszpańskiej drużyny, AD Ceuta. Mierzący 190 centymetrów atakujący rozegrał 11 meczów i zdobył 1 bramkę w trakcie obecnej kampanii. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową napastnika na mniej więcej 5 milionów euro.

Kontrakt Christantusa Uche z Getafe obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.