Chelsea poszukuje wzmocnień. Jak się okazuje, The Blues wciąż chcą osłabić Manchester United. Na ich radarze znajduje się Alejandro Garnacho - przekazuje serwis "TBR Football".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Chelsea wciąż chce Alejandro Garnacho

Chelsea rozgrywa udany sezon. Podopieczni Enzo Mareski są na dobrej drodze, aby wywalczyć awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Na dodatek The Blues w miniony czwartek awansowali do finału Ligi Konferencji Europy, gdzie zmierzą się z Realem Betis. Władze ze Stamford Bridge już rozpoczęli prace nad wzmocnieniami, których mogą dokonać w letnim okienku.

Z informacji przekazanych przez „TBR Football” dowiadujemy się, że Chelsea wciąż myśli o dokonaniu wielkiego transferu. The Blues bowiem chcą osłabić Manchester United. W ich kręgu zainteresowań od dłuższego czasu znajduje się Alejandro Garnacho. Londyńczycy prowadzą rozmowy z przedstawicielami argentyńskiego skrzydłowego.

Trudno przewidzieć, jaka przyszłość czeka Alejandro Garnacho. Manchester United wraz z Rubenem Amorimem myślą nad budową składu na kolejny sezon. Nie wiemy, czy reprezentant Argentyny znajduje się w planach portugalskiego szkoleniowca. Chelsea jednak bacznie przygląda się sytuacji związanej z utalentowanym skrzydłowym.

Alejandro Garnacho w obecnym sezonie rozegrał aż 55 spotkań w koszulce Manchesteru United. Argentyńczyk może się pochwalić bardzo dobrymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 11 trafień, a także 10 asyst.