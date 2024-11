Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Fran Gonzalez celem transferowym Chelsea

Chelsea od kilku lat regularnie stawia na transfery młodych zawodników z myślą o przyszłości. Szczególną uwagę władze The Blues skupili na pozycji bramkarza, gdzie dysponują liczną grupą zdolnych golkiperów. Wśród nich można wymienić takie nazwiska jak Filip Jorgensen, Lucas Bergstrom, Gabriel Słonina czy Mike Penders. Ponadto nie brakuje graczy z większym doświadczeniem jak Robert Sanchez.

Choć londyńczycy posiadają obecnie kilku bramkarzy, to zainteresowali się kolejnym młodym golkiperem. Tym razem w kręgu zainteresowań Chelsea znalazł się Fran Gonzalez. Hiszpan to 19-letni wychowanek Realu Madryt, który gra na poziomie 3. Ligi.

Na ten moment transfer wydaje się dość odległym tematem, bowiem Real nie chce sprzedawać Gonzaleza. W Madrycie uważają, że ma on przed sobą wielką przyszłość. Co więcej, są przekonani, że w niedalekim czasie będzie ważnym graczem pierwszego zespołu. Sam piłkarz ma nie być przekonany do przeprowadzki, gdyż wie, że w Chelsea będzie co najwyżej zawodnikiem rezerwowym.

The Blues odkąd stery w klubie przejął Enzo Maresca wrócili do walki o miejsce w TOP4 Premier League. Obecnie po 11. kolejkach podopieczni włoskiego trenera zajmują 3. miejsce z dorobkiem 19 punktów. Strata do Manchesteru City wynosi 4 oczka, zaś do pierwszego Liverpoolu aż 9 punktów. W najbliższym meczu zmierzą się na wyjeździe z Leicester City.