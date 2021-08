Chelsea FC przez długi czas była postrzegana jako faworyt do pozyskania Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund. The Blues według niektórych doniesień byli w stanie zaproponować Norwegowi krocie. Ostatecznie przedstawiciel Premier League wycofał się z tematu, bo zbyt dużego honorarium oczekiwał agent piłkarza Mino Raiola.

Chelsea FC zrezygnowała z pozyskania Erlinga Haalanda

Mino Raiola za pośredniczenie w transakcji oczekiwał 34 milionów funtów, na co nie chciał zgodzić się klub z Londynu

Łacznie cała transakcja mogła kosztowac przedstawiciela Premier League nawet 275 milionów funtów

Chelsea odpuszcza temat Haalanda

Chelsea FC miała dużą nadzieję na to, że ostatecznie sfinalizuje transakcję z udziałem Erlinga Haalanda. Tym bardziej że w przyszłym roku ma być aktywna klauzula odstępnego, wynosząca 75 milionów euro za piłkarza. Londyński klub był natomiast gotowy zaoferować więcej.

Temat jest już jednak nieaktualny, o czym informuje na swoich łamach Daily Star, opierając się na informacjach Bildu. Wpływ na to miały oczekiwania finansowe menedżera reprezentanta Norwegii Mino Raioli, który liczył na zarobek w postaci 34 milionów funtów za pośredniczenie w transakcji. To wpłynęło na zmianę decyzji działaczy Chelsea, którzy ostatecznie pozyskali Romelu Lukaku z Interu Mediolan.

Gdyby przedstawiciel ligi angielskiej zgodził się na oczekiwania agenta piłkarza, to łącznie suma transferu Haalanda wraz z kosztami wynagrodzenia, dodatkowymi opłatami i sumą transferową, wyniosłaby 275 milionów funtów. Na taki wydatek Chelsea nie była gotowa, co skutkowało wycofaniem się tego klubu z planów transferowych dotyczących Norwega.

Tymczasem możliwe są kolejne zmiany w kadrze londyńczyków. Kurt Zouma może za 25 milionów funtów dołączyć do West Hamu United. Jeśli ta transakcja dojdzie do skutku, to Chelsea będzie próbowała pozyskać Julesa Kounde z Sevilli, z którym już w lipcu uzgodniła warunki indywidualne.

Z kolei najnowsze informacje sugerują, że Jose Mourinho z AS Romy ma nadzieję na pozyskanie Rubena Loftusa-Cheeka. Klub z Rzymu jest gotowy zapłacić za piłkarza 13,5 miliona funtów.

