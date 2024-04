MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Michael Olise przymierzany do Chelsea

Wiele wskazuje na to, że Michael Olise w nadchodzącym letnim okienku transferowym odejdzie z Crystal Palace i przejdzie do lepszego klubu, by wykonać kolejny krok naprzód w swojej karierze. 22-letni prawoskrzydłowy na pewno nie będzie narzekał na brak zainteresowania, gdyż Francuza pozyskać chcą niemal wszyscy giganci Premier League. Jak podaje brytyjski portal “TEAMtalk”, do wyścigu o podpis gwiazdy Orłów właśnie dołączyła Chelsea.

The Blues muszą jednak liczyć się z ogromną konkurencją. Sytuację Michaela Olise’a od dawna monitorują bowiem również takie kluby jak m.in. Manchester City, Manchester United, Arsenal czy Liverpool. Crystal Palace dobrze zabezpieczyło przyszłość swojego zawodnika – skrzydłowy w sierpniu poprzedniego roku przedłużył umowę z Orłami. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a londyńczycy na jego sprzedaży mogą zarobić fortunę.

Co ciekawe, urodzony w Londynie młodzieżowy reprezentant Francji jest wychowankiem Arsenalu, ale w latach 2016-2017 występował on także w akademii Chelsea. Ewentualny transfer byłby więc dla niego powrotem na Stamford Bridge. Michael Olise następnie grał w szkółce Manchesteru City, z którego w 2017 roku przeszedł do Reading, natomiast trzy lata później dołączył do Crystal Palace.