Chelsea szykuje rewolucję. Gallagher i Silva odejdą?

Chelsea nie osiąga w tym sezonie wyników na miarę oczekiwań. Mimo bardzo kosztownych transferów i szerokiej kadry, punktuje jak ligowy przeciętniak bez aspiracji na grę o coś więcej. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Mauricio Pochettino, który z każdym tygodniem mierzy się z coraz większą krytyką. Na Stamford Bridge latem ma także dojść do kolejnej kadrowej rewolucji. Szacuje się, że odejdzie nawet jedenastu piłkarzy.

Odkąd w klubie doszło do zmiany władzy, powstał także nowy projekt sportowy. Zakłada on sprowadzenie młodych, utalentowanych zawodników, nawet jeśli koszty transferów wydają się zawyżone. Odbija się to na jakości zespołu, bowiem niedoświadczeni gracze popełniają liczne błędy i mają problem z ustabilizowaniem formy.

Chelsea nie zamierza jednak na tym poprzestawać. Łączone są z nią kolejne nazwisko, co skutkuje także nieuniknionymi rozstaniami. Latem z Londynem mogą się pożegnać Thiago Silva, Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Conor Gallagher, Ian Maatsen, Kepa Arrizabalaga, Hakim Ziyech, Romelu Lukaku, Armando Broja oraz Lewis Hall. Większość z nich jest obecnie wypożyczona do innych zespołów. Dziwi za to decyzja w temacie Gallaghera, który uchodzi za jednego z najważniejszych graczy The Blues, a także ulubieńca Pochettino.