Chelsea może sprzedać Moisesa Caicedo za około 115 milionów euro. Jak podaje The Telegraph pomocnik The Blues znalazł się na liście życzeń Al-Nassr.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Al-Nasrr może zaoferować 100 mln funtów za Moisesa Caicedo

Moises Caicedo wzbudził zainteresowanie saudyjskiego klubu Al-Nassr, który planuje kolejne wzmocnienia przed otwarciem letniego okienka transferowego. 23-latek jest jednym z najdroższych piłkarzy w historii Premier League. Do Chelsea trafił w 2023 roku z Brighton za ponad 100 milionów funtów.

Obecnie rozgrywa on swój drugi sezon na Stamford Bridge, a jego kontrakt obowiązuje do 2031 roku. Według doniesień jego transfer mógłby kosztować Saudyjczyków co najmniej tyle samo, ile zapłacili za niego The Blues.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Al-Nassr w 2023 roku sprowadziło Cristiano Ronaldo z Manchesteru United. Klub sięgał także po inne gwiazdy Premier League, m.in. Aymerica Laporte’a czy Jhona Durana. Obecnie ich celem jest wzmocnienie środka pola.

Trener Enzo Maresca niedawno po jednym z ostatnich spotkań chwalił zawodnika. Włoski szkoleniowiec stwierdził, że jest to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy defensywny pomocnik na świecie. Docenił także jego pracowitość oraz charakter. 23-latek to jedyny zawodnik Chelsea, który wystąpił we wszystkich meczach ligi angielskiej w tym sezonie.

Reprezentant Ekwadoru to kluczowy gracz pierwszego składu i nie wydaje się, by londyńczycy byli skłonni się z nim rozstać.

Zobacz także: Chelsea chce gwiazdę Barcelony. Oferują 80 mln euro