Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Gareth Southgate

Selekcjoner reprezentacji Anglii Gareth Southgate nie jest pewny swojej przyszłości w drużynie narodowej. Szkoleniowiec przyznaje, że nie wie, czy ma potrzebną energię, by nadal prowadzić ten zespół.

Southgate wciąż zastanawia się nad swoją przyszłością

Jego kontrakt obowiązuje jeszcze półtora roku

Szkoleniowiec zastanawia się jednak, czy nadal chce kontynuować dotychczasową pracę

Southgate potrzebuje czasu na podjęcie decyzji

Anglia przegrała 1:2 z obecnymi mistrzami świata reprezentacją Francji w ćwierćfinale mundialu po bardzo zaciętym pojedynku. Chociaż Southgate ma kontrakt, który obowiązuje do końca Mistrzostw Europy 2024, 52-latek mówi, że zastanawia się, czy ma „energię”, aby pozostać w swojej roli.

– W mojej głowie jest teraz wiele sprzecznych myśli. Jeśli zdecyduję się zostać, to chcę mieć pewność, że to dobre rozwiązanie i mam potrzebną do tego energię. Nie chcę za kilka miesięcy myśleć, że postąpiłem źle. Ostatni czas był dla mnie bardzo trudny – przyznaje Southgate.

– Po ostatnich wielkich turniejach potrzebowałem sporo czasu, aż emocje opadną. Mistrzostwa pochłaniają mnóstwo energii, a po zakończeniu turnieju w głowie kłębi się tysiące myśli. Nie chce podjąć decyzji zbyt pochopnie – dodał selekcjoner reprezentacji Anglii.

Anglia jechała na mistrzostwa w kiepskiej formie, między innymi po przegranych z Węgrami w Lidze Narodów. Jednak na mundialu prezentowała się bardzo dobrze i była bliska nawiązania do sukcesu sprzed czterech lat, gdy zagrała w półfinale podczas turnieju rozgrywanego w Rosji, a także do EURO 2020, gdzie przegrała wielki finał z Włochami.

Anglia na zwycięstwo na mistrzostwach świata czeka od 1966 roku.

Zobacz również: PZPN wydał komunikat w sprawie przyszłości Czesława Michniewicza