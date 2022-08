fot. PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Już niedługo może rozegrać się ciekawa i zupełnie niespodziewana batalia o Casemiro. Ofertę za zawodnika Realu Madryt złożył Manchester United, a podobne działania może podjąć także Chelsea.

Casemiro otrzymał ofertę z Manchesteru United

“Czerwone Diabły” są gotowe zapłacić za Brazylijczyka 60 milionów euro

Defensywny pomocnik Realu Madryt znajduje się także w kręgu zainteresowań Chelsea, która rozważa złożenie oferty

Casemiro bohaterem zaskakującego transferu?

Casemiro, Toni Kroos i Luka Modrić to trójka środkowych pomocników, która wielkimi literami zapisała się na kartach historii Realu Madryt. Pomimo upływu wielu lat, trudno wyobrazić sobie wyjściową jedenastkę “Królewskich” bez obecności któregokolwiek z nich. To właśnie na taki środek pola zdecydował się Carlo Ancelotti w meczu o Superpuchar Europy, co okazało się dobrym wyborem. We wtorek oraz środę dobiegły nas natomiast zaskakujące doniesienia, sugerujące rozłam w legendarnej formacji.

Konkretnie chodzi o Brazylijczyka. Poważne zainteresowanie jego usługami wykazuje Manchester United, a oferta, co może zaskakiwać, wcale nie została odrzucona. Zarówno zawodnik, jak i Real Madryt rozważają takie rozwiązanie. “Czerwone Diabły” są gotowe zapłacić za taki transfer 60 milionów euro.

Z każdą godziną cała sytuacja nabiera dynamiki, bowiem na horyzoncie pojawił się kolejny zainteresowany. Nad transferem 30-latka od dawna zastanawiała się Chelsea, a dokładniej jej nowy właściciel Todd Boehly. Amerykanin wydał już tego lata spore pieniądze i nie zatrzyma się przed kolejnymi wydatkami, byleby tylko jakościowo wzmocnić skład swojej drużyny.

Carlo Ancelotti chce zatrzymać Casemiro, ale jego wola może okazać się nieistotna. Wszystko zależy od tego, co ostatecznie postanowi sam zawodnik. Manchester United wydaje się dla niego atrakcyjnym kierunkiem, a zainteresowanie ze strony Chelsea może jedynie zaowocować jeszcze lepszymi propozycjami finansowymi.

