Chelsea rozważa transfer za 40 milionów. To zawodnik z Serie A

fot. Enzo Maresca Na zdjęciu: Enzo Maresca

Zion Suzuki znalazł się na celowniku Chelsea

Chelsea aktualnie ma w swojej kadrze czterech golkiperów. Enzo Maresca przy ustalaniu wyjściowego składu The Blues może wybierać między: Robertem Sanchezem, Filipem Jorgensenem, Marcusem Bettinellim czy Lucasem Bergstromem. Fichajes.net sugeruje natomiast, że kolejny bramkarz znalazł się na radarze ekipy z Premier League.

Źródło podaje, że Zion Suzuki może dołączyć do drużyny ze Stamford Bridge. 22-latek to 16-krotny reprezentant Japonii urodzony w Newark. Aktualnie broni barw Parmy, do której trafił w lipcu minionego roku z St. Truiden. Kosztował przedstawiciela Serie A ponad siedem milionów euro. Suzuki podpisał kontrakt do 2029 roku. W każdym razie nie brakuje spekulacji w kontekście przyszłości zawodnika.

Kandydat do gry w Chelsea ma w swoim CV też Urawę Reds. W tej kampanii Suzuki wystąpił natomiast w 20 meczach, w których puścił 31 bramek. Z kolei w trzech starciach zachował czyste konto. Możliwość podreperowania swojego bilansu reprezentant Japonii może mieć w starciu 22. kolejki ligi włoskiej, w którym Gialloblu zmierzą się na San Siro z Milanem.

Parma obecnie plasuje się na 15. miejscy w tabeli Serie A. W ostatnich trzech potyczkach ligowych zaliczyła dwa remisy i porażkę. Uległa Genoi (0:1). Z kolei w starciach z Venezią (1:1) i Torino (0:0) dzieliła się punktami.

