Chelsea planuje pozyskać wielki talent z Serie A. Na celowniku The Blues znalazł się Assane Diao z Como. Londyńczycy przygotowują ofertę na poziomie 50 milionów euro - informuje "Fichajes".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea przygotowuje ofertę za Assane Diao

Chelsea w obecnym sezonie prezentuje się zaskakująco dobrze. Podopieczni Enzo Mareski walczą o awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Ambicje The Blues są jednak zdecydowanie większe. Władze ze Stamford Bridge planują w letnim okienku transferowym dokonać solidnych wzmocnień. W mediach przewija się mnóstwo nazwisk łączony z przeprowadzką do londyńskiego zespołu.

Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu Chelsea przekazuje serwis „Fichajes”. Otóż The Blues chcą pozyskać wielki talent z Serie A. W kręgu zainteresowań londyńczyków znalazł się Assane Diao, który na co dzień reprezentuje barwy Como. Zespół ze Stamford Bridge przygotowuje za Senegalczyka ofertę, która ma wynosić 50 milionów euro.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Assane Diao wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Chelsea chce uprzedzić konkurencję, składając tak wcześnie ofertę za senegalskiego skrzydłowego. 19-latek znajduje się na celowniku m.in. Manchesteru United czy też Liverpoolu. Zapowiada się zatem interesująca walka o wychowanka Realu Betis. Obecnie trudne stwierdzić, który kierunek preferuje zawodnik.

W trwającej kampanii Assane Diao rozegrał 15 spotkań na boiskach Serie A. W tym czasie piłkarz Como zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. 19-latek może się też pochwalić jedną asystę.