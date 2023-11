Chelsea rusza na łowy. Gwiazda Serie A ma trafić na Stamford Bridge Źródło: ESPN Wojciech Mazurek Według doniesień z "ESPN" Chelsea jest zainteresowana sprowadzeniem reprezentanta Gruzji. Khvicha Kvaratskhelia może zostać bohaterem głośnego transferu.

Ssc Napoli - Empoli Fc Khvicha Kvaratskhelia of Ssc Napoli in action during the Serie A match beetween Ssc Napoli and Empoli Fc at Stadio Maradona on November 12, 2023 in Napoli, Italy . Napoli Stadio Maradona Italy Copyright: xPiccirillox Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia