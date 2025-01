Chelsea przygotowała ofertę. Złoży ją za gwiazdę Manchesteru United

Chelsea przygotowała ofertę za Alejandro Garnacho z Manchesteru United i ma zamiar ją złożyć w najbliższych godzinach, poinformował Uriel Lugt z serwisu "Mercado de Pases". Byłoby to cenne wzmocnienie The Blues.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea złoży ofertę za piłkarza Manchesteru United

Chelsea w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i pierwszy raz od kilku sezonów ma szansę na zdobycie mistrzostwa Anglii. Zadanie to nie będzie jednak łatwe, bowiem Liverpool oraz Arsenal, czyli główni faworyci w walce o tytuł są równie mocni. Dlatego też wydaje się, że zimowe okienko transferowe to dobra okazja do wzmocnienia zespołu i zaatakowania fotela lidera Premier League.

Według informacji, które przekazał Uriel Lugt z serwisu “Mercado de Pases”, Chelsea przygotowała ofertę za Alejandro Garnacho i ma zamiar w najbliższych godzinach złożyć ją za gwiazdora Manchesteru United. Tym samym zespół z Londynu skorzystałby z tego, że Czerwone Diabły chcą pozbyć się Argentyńczyka i jednocześnie uprzedziliby zespół SSC Napoli, który także jest zainteresowany skrzydłowym. Włosi mieli już nawet złoży ofertę za ofensywnego gracza, który ma zastąpić w ich barwach Chwiczę Kwaracchelię.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Alejandro Garnacho w tym sezonie dla Manchesteru United rozegrał 32 mecze, w których zdobył osiem goli i zanotował pięć asyst. Ruben Amorim jednak szybko po objęciu zespołu zrezygnował z jego usług. Serwis “Transfermarkt” wycenia reprezentanta Argentyny na 50 milionów euro, a jego umowa z aktualnym klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

Czytaj więcej: Liverpool wyprzedza Arsenal w walce o gwiazdę Premier League