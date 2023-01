fot. PressFocus Na zdjęciu: Malo Gusto

Chelsea sfinalizowała kolejny transfer w trakcie styczniowego okienka. Malo Gusto do końca sezonu będzie przebywał na wypożyczeniu w Olympique’u Lyon, a latem wzmocni szeregi londyńczyków.

Chelsea pozyskała Malo Gusto

Młodziutki obrońca do końca sezonu będzie grał na wypożyczeniu we Francji

Londyńczycy zapłacą za niego 30 milionów euro plus bonusy

Transfer z myślą o przyszłości

Chelsea jest bez wątpienia najaktywniejszym klubem w trakcie zimowego okienka, jeśli weźmiemy pod uwagę najsilniejsze europejskie ligi. Londyńczycy są łączeni z wieloma nazwiskami, a w ostatnich tygodniach pozyskali między innymi Mychajło Mudryka, Benoita Badiashile czy Noniego Madueke. Przed końcem okienka sfinalizowany został jeszcze jeden ruch.

“The Blues” poinformowali, że udało się osiągnąć porozumienie z Olympique’em Lyon w sprawie zakupu Malo Gusto. 19-latek kosztował angielskiego giganta około 30 milionów euro plus bonusy, o których szczegółach nie wiemy. To kolejny wieloletni kontrakt Chelsea, bowiem defensor jest związany umową do połowy 2030 roku.

Co istotne, Gusto nie przeniesie się na Wyspy Brytyjskie już teraz. Do końca sezonu będzie on przebywał w Lyonie w ramach wypożyczenia. Szeregi londyńczyków zasili dopiero latem.

Nie ulega wątpliwościom, że to ruch głównie z myślą o przyszłości. Gusto będzie zmiennikiem Reece’a Jamesa, na którego absencjach Chelsea wiele traci w obecnym sezonie. Anglik jest niekwestionowanym numerem jeden na prawej stronie defensywy, lecz jego sytuacja zdrowotna pozostawia wiele do życzenia. 19-latek z pewnością będzie mógł liczyć na wiele występów.

