Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

Tammy Abraham może w trakcie letniego okna transferowego zmienić barwy klubowe. The Athletic przekonuje, że angielski napastnik znajduje się na radarze Chelsea i Manchesteru United.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Tammy Abraham

Tammy Abraham nie może być pewny swojej przyszłości

The Athletic podało, że napastnik znajduje się na radarze dwóch klubów z Premier League

Piłkarz broni obecnie barw AS Roma

Abraham wróci do Premier League?

Tammy Abraham aktualnie broni barw AS Roma. Do ekipy ze Stadio Olimpico zawodnika sprowadził Jose Mourunho. W pierwszym sezonie we Włoszech angielski napastnik imponował skutecznością. W trakcie trwającej kampanii jest natomiast nieco w cieniu Paulo Dybali.

The Athletic ujawniło z kolei, że angielskie kluby są zainteresowane pozyskaniem zawodnika, który w 2021 roku trafił do Romy za 40 milionów euro plus pięć milionów euro w formie bonusów. Chelsea na przykład ma możliwość skorzystania z opcji wykupienia zawodnika za 80 milionów euro. Tego typu transakcja może zostać aktywowana w lipcu.

Innym klubem, chcącym pozyskać Abraham, jesti Manchester United. Skauci klubu z Old Trafford już kilka razy odwiedzali stadion w Rzymie na meczach Giallorossich, chcąc obserwować postępy u piłkarza. Na dzisiaj jednak żadne konkretne decyzje nie zostały podjęte.

Abraham rozegrał w tym sezonie 33 mecze. Strzelił w nich siedem goli i zaliczył cztery kluczowe podania.

Czytaj więcej: AS Roma – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (05.03.2023)