AS Roma - Juventus: typy i kursy na mecz Serie A. Arcyciekawie zapowiada się niedzielna batalia na Stadio Olimpico z udziałem dwóch czołowych ekip w lidze włoskiej. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Stadio Olimpico, Rome Serie A AS Roma Juventus FC 2.75 3.10 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2023 11:03 .

AS Roma – Juventus FC, typy i przewidywania

Potyczka w Rzymie jest bez wątpienia jedną z najbardziej ekscytujących w ten weekend we Włoszech. AS Roma stanie przed szansą zrehabilitowania się za niespodziewaną wpadkę z Cremonese (1:2) w miniony wtorek. Juventus natomiast ma zamiar wrócić na dobre do walki o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, mimo że klub z Turynu został ukarany karą w postaci odjęcia 15 punktów za nieprawidłowości finansowe.

Stara Dama do niedzielnej batalii podejdzie po czterech kolejnych zwycięstwach ligowych. Jednocześnie trener Massimiliano Allegri ma powody do zadowolenia. W ostatnich dwóch występach Juventus zdobył siedem bramek w starciach z FC Nantes i Torino FC. Nasz typ: powyżej 1,5 bramki – TAK.

AS Roma – Juventus FC, ostatnie wyniki

Podopieczni Jose Mourinho ostatnio narazili się na kpiny z całego kraju. AS Roma została kilka dni temu pierwszą drużyną, którą w tej kampanii pokonało Cremonese (2:1). Jednocześnie rzymianie zboczyli ze ścieżki trzech spotkań bez porażki.

Giallorossi w tej kampanii rozegrali w roli gospodarza jedenaście meczów. Wygrali w nich siedem raz, w jednym spotkaniu zremisowali i w trzech potyczkach przegrali. Roma może pochwalić się czterema z rzędu wiktoriami u siebie. Ostatnio pokonała Hellas Weronę (1:0).

Wielokrotni mistrzowie Serie A to natomiast ekipa, która na wyjazdach w tej kampanii przegrała trzykrotnie. W pozostałych ośmiu spotkaniach Juventus zwyciężył w sześciu potyczkach i w dwóch remisował.

Turyńczycy ostatnia na obiektach swoich przeciwników pozostawiali w pokonanym polu takie drużyny jak Spezia Calcio (2:0), czy Salernitana (3:0). Po raz ostatni z placu gry na tarczy w Serie A turyńczycy schodzili w styczniu, gdy ulegli z Napoli (1:5).

AS Roma – Juventus FC, historia

W pięciu ostatnich bataliach między obiema ekipami Juventus wygrał trzykrotnie. W pozostałych dwóch potyczkach miał natomiast miejsce remis. Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się ze sobą w sierpniu 2022 roku, gdy miał miejsce rezultat 1:1.

AS Roma – Juventus FC, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Massimiliano Allegriego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,85. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

AS Roma – Juventus FC, przewidywane składy

W szeregach gospodarzy nie będzie mógł wystąpić Ebrima Darboe. Tymczasem w drużynie z Allianz Stadium zabraknie Arkadiusza Milika, Kaio Jorge’a i Fabio Mirettiego.

Roma: Rui Patricio – Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham

Juventus: Szczesny – Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic.

AS Roma – Juventus FC, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Romy 43% Wygraną Juventusu 57% Remisem 0% 7 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Romy

Wygraną Juventusu

Remisem

AS Roma – Juventus FC, transmisja meczu

Mecz Roma – Juventus można zobaczyć w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenie Eleven Sports 1. Rywalizację skomentują Julian Kowalski i Tomasz Zieliński. Potyczka będzie także dostępna w internecie. Zawody można zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ online.

Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

Można również wykupić pakiet z dostępem do CANAL+SPORT i transmisji z Ekstraklasy z w cenie 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące, w kolejnych 49 zł miesięcznie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.