Chelsea jest otwarta na rozmowy z Barceloną w sprawie transferu Cesara Azpilicuety oraz Marcosa Alonso. Tak przynajmniej twierdzi hiszpańska i brytyjska prasa, która dodaje, że The Blues bardziej interesuje wymiana zawodników niż otrzymanie gotówki za wcześniej wspomnianą dwójkę.

Azpilicueta i Alonso znajdują się na radarze Barcelony

Obaj obrońcy Chelsea są zainteresowani przeprowadzka do Hiszpanii

The Blues są otwarci na rozmowy z Barceloną, jednak oczekują wymiany zawodników

Dest i Neto na celowniku Chelsea

Według nieoficjalnych informacji Andreas Christenesen, któremu kontrakt z Chelsea wygasa wraz z końcem czerwca tego roku ponoć miał już podpisać kontrakt z Barceloną. Jego śladami, z Londynu do Katalonii mają podążyć także Azpilicueta oraz Alonso. Obaj są łączeni z blaugrana już od pewnego czasu.

Zespół z Katalonii czekał na sprzedaż Chelsea, aby rozpocząć dyskusje na temat defensywnego duetu. Xavi widzi w nich przyszłe filary defensywy Barcelony.

Drużyna Thomasa Tuchela ma możliwość przedłużenia kontraktu z Azpilicuetą o kolejny rok, podczas gdy Alonso ma obowiązującą umowę do lata 2023 roku, dlatego The Blues oczekiwaliby jakiejś formy rekompensaty. Uważa się, że Chelsea jest otwarta na wymianę graczy. Londyński zespół bardziej interesuje taka forma transakcji, aniżeli otrzymanie gotówki za swoich piłkarzy. Z Hiszpanii do Londynu miałby powędrować Sergino Dest oraz bramkarz Neto. Jednak póki co, można jedynie gdybać, jak na taką propozycję odpowie Barcelona.

Jeśli chodzi o Azpilicuetę oraz Alonso to nieoficjalnie mówi się, że obaj są chętni na przenosiny do Katalonii. W Barcelonie mogą liczyć na dwu lub trzyletni kontrakt.

Wiele wskazuje na to, że latem ze Stamford Bridge odejdzie czwórka defensorów: Rudiger, Christensen, Azpilicueta oraz Alonso. Przed Thomasem Tuchelem bardzo trudne zadanie, aby na nowo zbudować formację obronną Chelsea.

