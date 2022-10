Pressfocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham jest celem transferowym czołowych klubów świata. Borussia Dortmund dostała informację, ze gotowa do kupna Anglika jest Chelsea.

Jude Bellingham może liczyć na oferty od czołowych klubów świata

W przypadku Anglika realny jest jego powrót do kraju

Gotowość do transferu gwiazdy BVB zgłosiła Chelsea

Chelsea z zamiarem dokonania rewolucji

W minionym oknie transferowym ewidentnie widać było, że Chelsea przymierza się do odmłodzenia kadry. Na Stamford Bridge trafili 21-letni Wesley Fofana i 24-letni Marc Cucurella, którzy są gracami pierwszego składu. Do Londynu trafili też 18-letni Carney Chukwuemeka i Gabriel Slonina. Oni z kolei mają stanowić o sile The Blues w przyszłości.

Chelsea chce przede wszystkim odmłodzić linię pomocy. Stąd też doniesienia o możliwym rozstaniu z N’Golo Kante i Jorginho oraz kupnie 24-letniego Christophera Nkunku. Poza Francuzem z Bundesligi do Premier League może przenieść się Jude Bellingham, który sprawia wrażenie pomocnika kompletnego. W tym sezonie Anglik strzelił już pięć goli oraz zaliczył dwie asysty.

19-nastoletni lider Borussii Dortmund ma z nią kontrakt do 30 czerwca 2025 roku. Nie przeszkodziło to Chelsea w skontaktowaniu się z BVB w sprawie kupna Anglika, którego w swoich szerach widzą najlepsze kluby na świecie. Chelsea zapewniła Borussię, że jest gotowa do przeprowadzenia transferu Bellinghama i zapłacenia za niego około sto milionów euro. BVB oczekiwała jednak 150 milionów euro, aby odstraszyć kupców. W tej sprawie zapewne wydarzy się jeszcze wiele.

Czytaj także: Agent Jorginho deklaruje: zmierzamy w tym kierunku