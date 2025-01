Chelsea bezwzględna dla piłkarza. Maresca go skreślił

Kiernan Dewsbury-Hall, który latem dołączył do Chelsea, musi szukać nowego klubu. Jak podaje Fabrizio Romano pomocnik został wystawiony przez The Blues na listę transferową.

Mark Pain / Alamy, Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i piłkarze Chelsea

Dewsbury-Hall na wylocie z Chelsea, w styczniu musi znaleźć klub

Chelsea podczas ostatniego letniego okna transferowego nie oszczędzała na wzmocnieniach pierwszego zespołu. The Blues wydali ponad 200 milionów euro na nowych zawodników. Wśród nich znalazł się m.in. Kiernan Dewsbury-Hall, za którego zapłacono 35 mln euro.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Dewsbury-Hall szału w Chelsea nie zrobił, bowiem Enzo Maresca bardzo rzadko na niego nie stawia. Jak dotąd Anglik rozegrał 15 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył asystę. Na murawie spędził 857 minut, z czego tylko 55 w Premier League.

Brak większej liczby minut może dziwić, ponieważ 26-latek w poprzednim sezonie był kluczowym piłkarzem w Leicester, którego trenerem był Maresca. Mimo to pomocnik nie zdołał przekonać do siebie włoskiego taktyka w nowym klubie, przez co musi poszukać innego pracodawcy. Fabrizio Romano poinformował, że w styczniu Dewsbury-Hall opuści Chelsea, jeśli pojawi się konkretna oferta. Zawodnik już w grudniu został poinformowany o wystawieniu na listę transferową.

Dewsbury-Hall oprócz epizodu w Chelsea przez większą część kariery związany był z Leicester, gdzie rozegrał prawie 130 spotkań. W międzyczasie był wypożyczany do niższych lig angielskich, a konkretnie do Luton i Blackpool.

Chelsea na półmetku sezonu w Premier League zajmuje 4. miejsce z dorobkiem 36 punktów. W ostatnich czterech meczach podopieczni Enzo Mareski ani razu nie wygrali. Dwukrotnie zakończyli spotkanie podziałem punktów i dwa razy musieli uznać wyższość rywala.