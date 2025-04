Chelsea chce dwie gwiazdy. W grze ponad 100 mln euro

Chelsea szykuje się do wielkich zmian w formacji defensywnej. Jak informuje serwis "TEAMtalk", londyński klub ma na celu sprowadzenie Deana Huijsena oraz Marca Guehiego.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Dean Huijsen i Marc Guehi na liście życzeń Chelsea

Chelsea FC już teraz planuje wzmocnienia po sezonie pełnym wzlotów i upadków pod wodzą Enzo Mareski. Klub ze Stamford Bridge chce na nowo ugruntować swoją pozycję w czołówce Premier League i wrócić do rywalizacji w Lidze Mistrzów. Na celowniku londyńskiego giganta znalazło się dwóch zawodników występujących na co dzień w angielskich rozgrywkach.

Według „TEAMtalk”, Dean Huijsen i Marc Guehi są łączeni z przeprowadzką do sześciokrotnych mistrzów Anglii. The Blues traktują transfer hiszpańskiego defensora priorytetowo i chcą rozpocząć rozmowy, by uprzedzić konkurencję. Londyńczycy widzą w 22-letnim zawodniku filar linii defensywnej.

Drugim celem transferowym jest Guehi, który od blisko pięciu sezonów błyszczy w barwach Crystal Palace. Wychowanek Chelsea szybko wyrósł na jednego z najbardziej niezawodnych i konsekwentnych środkowych obrońców w Premier League. Jego występy zostały docenione także przez selekcjonera reprezentacji Anglii.

Chelsea zamierza przeznaczyć aż 100 milionów euro na duet środkowych obrońców. To wyraźny sygnał, że The Blues mają dość oglądania pleców ligowej czołówki i chcą wrócić do gry o najwyższe cele.