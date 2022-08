Źródło: The Telegraph

Pressfocus Na zdjęciu: Anthony Gordon

Anthony Gordon to jeden z celów Chelsea na ostatnie kilkanaście dni okna transferowego. Weto stawia jednak Everton.

Everton otrzymał od Chelsea bardzo dobrą ofertę

Dotyczyła ona sprzedaży Anthony’ego Gordona

Klub Anglika nie zgodził się na transakcję

Chelsea musi sięgnąć do portfela jeszcze głębiej

Chelsea w nowym sezonie Premier League zdobyła dotychczas cztery oczka. Bez zdobyczy punktowej pozostaje Everton. Kluby te mają zupełnie odmienne cele, ale łączy je Anthony Gordon, czyli napastnik drużyny Franka Lamparda. Anglik to ważne ogniwo The Toffees, którzy przede wszystkim starają się uniknąć degradacji z najwyższego poziomu rozgrywkowego. Nie dziwi zatem fakt, że Everton nie chce słyszeć o odejściu Gordona.

Chelsea mimo niechęci Evertonu, postanowiła złożyć ofertę za 21-letniego piłkarza. Propozycja, która wpłynęła do siedziby The Toffees, opiewała na 45 milionów funtów. Nie spotkała się ona z aprobatą pracodawcy Gordona. Jego klub odrzucił ofertę, ponieważ oczekuje więcej za swojego zawodnika. Everton wycenił 21-latka na ponad 50 milionów funtów, ponieważ chce zatrzymać gracza u siebie.

Aktualnie nie wiadomo, czy Chelsea zamierza poprawić swoją poprzednią ofertę transferową za Gordona. The Blues mają bowiem inne pozycje do wzmocnienia. Ich celem są Weslay Fofana i Pierre-Emerick Aubameyang. Ponadto londyńczycy nie porzucili pomysłu kupna Frenkiego de Jonga. Może okazać się, że Chelsea zwyczajnie nie wystarczy pieniędzy, ponieważ wydatki The Blues w tej chwili i tak są bardzo duże, a na tym nie koniec.

