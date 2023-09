IMAGO / Paul Terry Na zdjęciu: Jadon Sancho

W Manchesterze United wybuchł konflikt na linii Sancho – Ten Hag

Holender nie uwzględnił piłkarza w kadrze na mecz z Arsenalem

Zawodnik wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie

Teraz sytuację chciałaby wykorzystać Chelsea

Chelsea chce Jadona Sancho. The Blues spróbują wykorzystać konflikt w Man Utd

Erik ten Hag nie powołał Jadona Sancho do kadry Manchesteru United na mecz z Arsenalem. Holender pod presją pytań przyznał, że nieobecność Anglika jest spowodowana poziomem sportowym, a nie kontuzją. Piłkarz szybko zareagował na te słowa trenera.

Proszę, nie wierzcie we wszystko, co czytacie! Nie pozwolę ludziom mówić rzeczy nieprawdziwych. Zachowywałem się bardzo dobrze w zeszłym tygodniu na treningach. Według mnie są inne powody, w które nie będę się zagłębiał. Przez długi czas byłem kozłem ofiarnym, co nie jest sprawiedliwe! Jedyne czego chcę to granie w piłkę z uśmiechem na twarzy i pomaganie drużynie. Respektuje każdą decyzję podjętą przez sztab, gram z fantastycznymi zawodnikami, za co jestem wdzięczny. Będę ciągle walczył za to logo bez względu na okoliczności – napisał Sancho w swoich mediach społecznościowych.

Jak informuje Chris Wheeler z Daily Mail, konflikt na Old Trafford spróbuje wykorzystać Chelsea, która obserwuje Jadona Sancho. Ponoć The Blues chcą zaproponować około 45 milionów funtów.