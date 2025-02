Chelsea chce piłkarza Atletico. 70 mln euro na stole

PA Images / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i Diego Simeone

Chelsea szykuje ofertę za Pablo Barriosa

Pablo Barrios to 21-letni pomocnik Atletico Madryt, który wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Jego potencjał nie umknął uwadze czołowych klubów, a Chelsea wydaje się najbardziej zdeterminowana, by go pozyskać. Angielski klub planuje złożyć ofertę opiewającą na 70 milionów euro.

Wychowanek Atletico regularnie dostaje szanse w drużynie prowadzonej przez Diego Simeone. Wyróżnia się świetną wizją gry, umiejętnościami odbioru piłki oraz dobrą grą w ofensywie. To czyni go jednym z najbardziej obiecujących piłkarzy swojego pokolenia.

Londyńczycy chcą inwestować w młode gwiazdy i szukają dynamicznego pomocnika, który wzmocniłby ich środek pola. Choć Atletico niechętnie pozbyłoby się tak cennego zawodnika.

Ostateczna decyzja będzie zależeć zarówno od klubu, jak i samego piłkarza. Barrios ma ważny kontrakt do 2028 roku i może dalej rozwijać się pod okiem argentyńskiego szkoleniowca. Jednak perspektywa gry w Premier League i wysoka oferta mogą zmienić tę sytuację. Nadchodzące okienko transferowe zapowiada się gorąco, a przyszłość młodego Hiszpana pozostaje otwarta.

Barios rozegrał w bieżącym sezonie 24 spotkania, w których zanotował dwie asysty. Ma za sobą także debiut w reprezentacji Hiszpanii. 21-latek w barwach Los Colchoneros rozegrał już łącznie 85 spotkań.

