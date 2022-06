Pressfocus Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha opuści latem Leeds United. Pracodawca Brazylijczyka dogadał się już z Chelsea. Piłkarz woli jednak grać w innym zespole.

Chelsea porozumiała się z Leeds w sprawie transferu brazylijskiego skrzydłowego

Raphinha woli jednak grać w Barcelonie

W tej sprawie może się jeszcze wiele wydarzyć

Możliwy kolejny zwrot akcji z Brazylijczykiem

Raphinha to piłkarz, o którego bardzo od dłuższego czasu stara się Barcelona. Przenosiny Brazylijczyka wydawały się bardzo prawdopodobne, ponieważ jego klauzula w przypadku spadku Leeds, wynosiłaby tylko 25 milionów euro. Pawie utrzymały się jednak w Premier League i kwota za 25-latka poszła mocno w górę. Oczekiwania finansowe pracodawcy piłkarza spełniła natomiast Chelsea.

The Blues mocno nieoczekiwanie włączyli się do walki o Brazylijczyka. Wcześniej spore szanse na transfer miał bowiem Arsenal, a rozwój sytuacji bacznie obserwował Tottenham, który wyrażał gotowość do przejęcie 25-latka w przypadku fiaska negocjacji z Kanonierami. Tymczasem Chelsea przebudowuje ofensywę, a Raphinha gwarantuje jakość (11 goli i 3 asysty w minionym sezonie). The Blues złożyli Leeds ofertę w wysokości 60 milionów euro. Klub zaakceptował tę propozycję.

Chelsea zostało porozumieć się z Brazylijczykiem. Wydawało się, że nie będzie to problemem, ponieważ angielski klub dysponuje pieniędzmi, które bez problemu mogą przekonać 25-latka do wzmocnienia ekipy Thomasa Tuchela. Raphinha woli jednak reprezentować Barcelonę, z którą jest dogadany od dawna. Agent zawodnika przebywał dzisiaj długo w siedzibie Blaugrany i rozmawiał z jej szefami. Wicemistrz Hiszpanii nie traci nadziei na pomyśle zakończenie rozmów.

