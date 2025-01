Christopher Nkunku to cel transferowy Bayernu Monachium na zimowe okienko. Chelsea domaga się bardzo dużych pieniędzy, co może przekreślić tę transakcję.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Chelsea wyciągnie od Bayernu ogromną kasę?

Bayern Monachium szykuje się do zmian kadrowych, które obejmą zarówno zimowe, jak i letnie okienko transferowe. Celem na najbliższe tygodnie jest wzmocnienie ofensywy, a także znalezienie zmiennika oraz konkurenta dla Harry’ego Kane’a. Wytypowano niezadowolonego ze swojej roli na Stamford Bridge Christophera Nkunku, który może zagrać na kilku pozycjach – w linii ataku, bliżej środka pola lub na skrzydle. Byłby to ważny ruch dla Bawarczyków, którzy zabiegali o Francuza jeszcze podczas jego występów w Lipsku.

Sam zawodnik jest chętny na przeprowadzkę do Monachium. Obecny sezon nie jest dla niego szczególnie udany – wreszcie zażegnał problemy zdrowotne, a mimo tego Enzo Maresca woli stawiać na innych zawodników. Nkunku sprawdza się głównie w Lidze Konferencji Europy, gdzie w pięciu meczach uzbierał pięć trafień i trzy asysty. To mu nie wystarcza, dlatego myśli o odejściu, a The Blues są skłonni się z nim pożegnać w przypadku atrakcyjnej oferty.

Bayern jest wstępnie dogadany z Nkunku, ale na przeszkodzie stoją oczekiwania Chelsea. Wycena to minimum 70 milionów funtów, co jest kwotą zaporową. Nie ulega wątpliwościom, że niemiecki gigant tak dużej sumy zimą nie zapłaci, więc transfer stoi pod znakiem zapytania. Strony utrzymują stały kontakt, co daje nadzieję, że finalnie dojdą do porozumienia.