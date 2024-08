Don Mennig / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Maximilian Beier odrzucił Liverpool, wybrał rozmowy z Borussią Dortmund

Liverpool w ostatnich tygodniach kilkukrotnie rozmawiał z przedstawicielami piłkarza TSG Hoffenheim. Ich celem było pozyskanie napastnika – Maximiliana Beiera. Choć The Reds myśleli, że uda im się dopiąć pierwszy transfer w letnim oknie transferowym, to jednak nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. W grze o pozyskanie niemieckiego zawodnika była również Borussia Dortmund. I to właśnie niemiecki klub wygrał rywalizację o usługi 21-letniego reprezentanta Niemiec.

Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport Deutschland poinformował, że Beier zdecydował się dołączyć do Borussii Dortmund. Niemiec mimo zainteresowania Liverpoolu nie zamierza brać pod uwagę innych opcji niż transfer do finalisty ubiegłorocznej Ligi Mistrzów.

Obecnie trwają rozmowy pomiędzy BvB a przedstawicielami zawodnika dot. warunków kontraktu. Jeśli uda się osiągnąć porozumienie, wtedy zespół z Dortmundu przejdzie do bezpośrednich rozmów z Hoffenheim.

Beier na dobre zaistniał w Hoffenheim w poprzednim sezonie, gdy wrócił do klubu po dwuletnim wypożyczeniu w Hannowerze. Podczas ostatniej kampanii rozegrał 33 mecze w Bundeslidze i strzelił 16 goli. Do tego dołożył również 3 asysty. Dobra forma na przestrzeni ostatniego roku zaowocowała powołaniem do reprezentacji Niemiec. W kadrze Die Manschaft rozegrał jak dotąd dwa spotkania w tym jedno na Euro 2024 przeciwko Szwajcarii.