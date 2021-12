Pressfocus Na zdjęciu: Andreas Christensen i Cesar Azpilicueta

FC Barcelona rozpoczęła już zimowe zakupy. Do Katalonii wyleciał Ferran Torres, ale Xavi próbował przekonać do zmiany barw również Cesara Azpilicuetę. Obrońca Chelsea stanowczo odmówił. Według dziennikarzy The Athletic, 32-latek zamierza zakończyć karierę w Londynie.

Barcelona próbowała przekonać Azpilicuetę do transferu

Hiszpan woli jednak zostać w Lodnynie

Otoczenie zawodnika wkrótce zasiądzie do negocjacji nowej umowy z The Blues

Azpilicueta nie wraca do ojczyzny

Cesar Azpilicueta jest wychowankiem Osasuny. Piłkarz wypłynął na szerokie wody dopiero w Marsylii, skąd trafił do Chelsea w 2012 r. Na koniec obecnego sezonu minie dekada od przyjazdu obrońcy do Londynu. Z racji na ważną umowę do końca czerwca, Hiszpan budzi spore zainteresowanie na rynku transferowym.

Otoczenie zawodnika każdego dnia dostaje telefon z zapytaniem o potencjalną zmianę barw. Azpilicueta jednak stanowczo odmawia, a pod koniec grudnia miał też spławić wysłanników FC Barcelony. Xavi Hernandez znalazł kilku ciekawych graczy w Premier League, gdzie dopiął już transakcję z Ferranem Torresem.

Dziennikarze The Athletic uważają, że 32-latek nigdzie się nie wybiera. Co więcej, agenci Azpilicuety szykują się do negocjacji nowej umowy z Chelsea. Defensor jest świadomy swojej pozycji w ekipie The Blues. W tegorocznej kampanii na prawym wahadle częściej biega Reece James. Nawet w tym przypadku Hiszpan nie zamierza szukać ucieczki z ukochanego klubu, więc rodzi się z rolą rezerwowego.

Jego ulubieńcem jest Thomas Tuchel. Pomimo, że obrońca częściej wchodzi z ławki, Niemiec dobrze zna walory swojego podopiecznego i nadal daje mu rządzić szatnią.

– Sytuacja między Azpim, mną i klubem jest bardzo jasna. Jest naszym kapitanem. Ma wszelkie możliwości, aby zostać tu jak najdłużej i stać się legendą, którą już jest – odparł Tuchel dla Sky Sports po meczu z Brentford.

Chelsea wygrała w środowy wieczór z Brentford i w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej stanie do walki z Tottenhamem. Natomiast już w niedzielę londyńczycy zagrają na wyjeździe z Aston Villą w ramach Boxing Day.

Aston Villa Chelsea 5.50 3.70 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23. grudnia 2021 02:35 .

