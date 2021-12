fot. PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Zimowe okienko transferowe otwiera się już w styczniu. W związku z tym warto przyjrzeć się zawodnikom, których kontrakty obowiązują do końca czerwca 2022 roku. W gronie takich piłkarzy nie brakuje gwiazd. Dla wielu klubów pojawia się zatem okazja na przeprowadzenie świetnych transakcji.

Gareth Bale, Paulo Dybala, Kylian Mbappe, czy Paul Pogoba, to tylko niektórzy zawodnicy, którym po zakończeniu trwającego sezonu wygasną kontrakty

Już pierwszego stycznia zawodnicy będą mogli skorzystać z prawa Bosmana, mogąc prowadzić rozmowy z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami

Ewentualne podpisane nowe umowy umożliwią zawodnikom płynne związanie z nowym klubem od 1 lipca

Giganci z z wygasającymi kontraktami

Zimowe okienko transferowe zapowiada się niezwykle interesująco. Jest wielu świetnych graczy, którzy wkrótce mogą zmienić barwy klubowe. Jednocześnie są na rynku kluby, które mają nadzieję, że w związku z wygasającymi umowami konkretnych zawodników, będą mogli liczyć na duże upusty.

Gareth BALE (Real Madryt – rynkowa wartość 10 milionów euro)

Gareth Bale to jeden z najciekawszych przypadków w całym zestawieniu. Walijczyka w klubie nie chcą kibice, sternicy Królewskich też z przyjemnością rozstaliby się z piłkarzem, który solidnie obciąża listę płac. Kłopot w tym, że zawodnik nie myśli o wcześniejszym rozstaniu z Realem Madryt, więc wygląda na to, że do końca sezonu władze Królewskich będą musieli wysyłać przelewy do piłkarza z pokaźnymi sumami. Mimo że 32-latek nie pomaga madryckiej drużynie na boisku. W tej kampanii rozegrał zaledwie trzy mecze.

Marcelo BROZOVIĆ (Inter Mediolan – rynkowa wartość 40 milionów euro)

Inter Mediolan poinformował już, że nowe umowy z klubem podpisali Nicolo Barella i Lautaro Martinez. Aczkolwiek wciąż nie pojawiła się wyczekiwana wiadomość dotycząca Marcelo Brozovicia. Tym samym kibice Nerazzurrich nie mogą być jeszcze w skowronkach. Chorwat to ostatnio zdecydowanie kluczowa postać w drużynie ze Stadio Giuseppe Meazza. Nie może zatem zaskakiwać, że chętni na pozyskanie tego zawodnika są działacze Newcastle United, czy Tottenhamu Hotspur. 29-latek w tej kampanii rozegrał 24 mecze w Interze.

Paulo DYBALA (Juventus FC – rynkowa wartość 50 milionów euro)

Paulo Dybala, już od kilku miesięcy przedłuża kontrakt z Juventusem, ale zawsze coś stawało na przeszkodzie. Teoretycznie wszystko jest już ustalone, ale wciąż nie ma podpisu Argentyńczyka pod stosowną umową, co budzi niepokój u kibiców Starej Damy. Na dodatek 28-letni zawodnik leczy obecnie kontuzję mięśniową, co też nie nie pomaga w całej sytuacji. Dybala trafił do Juve w 2015 roku z Palermo za 40 milionów euro. W turyńskiej ekipie rozegrał już ponad 270 meczów, w których zdobył ponad 100 bramek.

JUST IN: The agent of Paulo Dybala has returned to Argentina, the contract renewal has been postponed.



- @LaGazzetta_IT pic.twitter.com/QCctfJHye5 — Max Statman  (@emaxstatman) December 19, 2021

Frank KESSIE (AC Milan – rynkowa wartość 55 milionów euro)

AC Milan to w ostatnim czasie klub, który najbardziej kojarzy się z utratą piłkarzy na zasadzie wolnego transferu. Tylko w trakcie ostatniego letniego okienka transferowego Rossoneri stracili Gianluigiego Donnarummę i Hakana Calhanoglu. Wszystko wskazuje na to, że do tego grona dołączy niebawem Franck Kessie. Trudno wyobrazić sobie Milan bez reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej. Piłkarz budzi zainteresowanie między innymi sterników PSG, którzy kuszą Kessiego większymi zarobkami.

Kylian MBAPPE (PSG – rynkowa wartość 160 milionów euro)

23-latek jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy na świecie. Chociaż od dłuższego czasu wszystko wskazuje na to, że kolejnym przystankiem na piłkarskiej mapie świata będzie dla Kyliana Mbappe stolica Hiszpanii. Real Madryt wydaje się faworytem do pozyskania zawodnika. Już w trakcie letniej sesji transferowej władze Los Blancos zabiegały o Francuza, ale żadna z dwóch ofert wysłana przez klub z La Liga nie znalazła uznania w oczach sterników PSG.

Luka MODRIĆ (Real Madryt – rynkowa wartość 10 milionów euro)

Real Madryt wydaje się, że już podjął decyzję w sprawie Luki Modricia. Kwestią czasu jest, kiedy nowa umowa piłkarza zostanie ogłoszona. O ile Chorwat będzie w ekipie ze stolicy Hiszpanii na dłużej, to wszystko wskazuje na to, że będący w podobnej sytuacji Isco niebawem zmieni pracodawcę. Hiszpan nie należy do ulubieńców Carlo Ancelottiego, co potwierdza fakt, że zawodnik w tym sezonie spędził na boisku tylko 177 minut.

Andre ONANA (AFC Ajax – rynkowa wartość 17 milionów euro)

Inter Mediolan od dłuższego czasu poszukuje bramkarza, który będzie mógł być następcą Samira Handanovicia. Idealnym kandydatem wydaje się Andre Onana, broniący aktualnie barw Ajaxu. 25-latek to 20-krotny reprezentant Kamerunu, który w tej kampanii wystąpił w zaledwie dwóch meczach. Dziennikarz Fabrizio Romano zdążył już ogłosić słynne: “Here we go”, więc wygląda na to, że sprawa jest już jasna i bramkarz zakotwiczy w szeregach mistrza Serie A. Onana w poprzednim sezonie wystąpił w 26 meczach, zachowując w dziewięciu z nich czyste konto.

André Onana will sign his contract as new Inter player in the next weeks [January] – not in December. He’s joining Inter in June 2022 as free agent, never been in doubt 🤝🇨🇲 #Inter



Barcelona are not an option for Onana – he’ll join Inter for 2022/23 season. Here we go confirmed. pic.twitter.com/14WezMsoXL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2021

Paul POGBA (Man Utd – rynkowa wartość 60 milionów euro)

Manchester United ma nadzieję, że Paul Pogba zimą nie zdecyduje się na rozstanie z klubem. Tym samym sternicy Czerwonych Diabłów wciąż wierzą, że Francuz ostatecznie podpisze nowy kontrakt z klubem z Old Trafford. Agent zawodnika Mino Raiola nie jest już jednak tego taki pewny. W tym sezonie Pogba wystąpił w dziewięciu spotkaniach, w których zanotował siedem asyst. Niemniej cztery z nich zawodnik zaliczył w boju z Leeds United, który był jednym z najlepszych występów piłkarz w koszulce Czerwonych Diabłów. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jaka czeka przyszłość 28-latka. Chętni na pozyskanie Pogby są między innymi działacze Juventusu i Realu Madryt.

Alessio ROMAGNOLI (AC Milan – rynkowa wartość 20 milionów euro)

Kapitan AC Milanu to pierwszoplanowa postać defensywy aktualnych wicemistrzów Serie A. Tym bardziej trudno zrozumieć, że do dzisiaj sternicy Rossonerich nie zdołali załatwić sprawy związanej z nowym kontraktem. Alessio Romagnoli to jeden z tych piłkarzy, którego bardzo chce mieć u siebie Juventus. Nie może to dziwić, skoro Stara Dama uchodząca zawsze za synonim solidnej obrony, dzisiaj musi mierzyć się z tematem odmłodzenia ważnej formacji. Wiekowi są już Leonardo Bonucci i Giorgio Chiellini, a idealnym zawodnikiem do wypełnienia po nich luki jest właśnie defensor Milanu.

Antonio RUEDIGER (Chelsea FC – rynkowa wartość 35 milionów euro)

Chelsea FC w najbliższym czasie ma kilka ważnych spraw do załatwienia w związku z wygasającymi umowami kilku piłkarzy. Mowa między innymi o Andreasie Christensenie, czy Cesarze Azpilicuecie. Bez wątpienia najbardziej odczuwalna może być jednak stratą Antonio Ruedigera. 28-latek w trakcie trwającej kampanii należy do kluczowych postaci drużyny Thomasa Tuchela. Sternicy The Blues mają nadzieję, że ostatecznie uda im się przekonać reprezentanta Niemiec do parafowania nowego kontraktu. Aczkolwiek kolejka chętnych po piłkarza jest coraz dłuższa. Niemiec podobno najbardziej jest zainteresowany dołączeniem do Realu Madryt.

Thiago Silva's contract extension with Chelsea is not in doubt and he will stay until June 2023, according to @FabrizioRomano. Paperworks will be prepared and signed in the coming weeks or months. #CFC



As for Antonio Rudiger, Real Madrid are pushing as no agreement reached. #RMA pic.twitter.com/hAEEOym5UV — Total Football Center (@totalfc_) December 22, 2021

Luis SUAREZ (Atletico Madryt – rynkowa wartość 15 milionów euro)

Jeszcze latem 2021 roku wyglądało na to, że kwestią czasu jest, kiedy Luis Suarez podpisze nowy kontrakt z Atletico Madryt. Piłkarzy miał znaczny wkład w mistrzostwo Hiszpanii wywalczone przez Los Colchoneros. Aktualnie nie jest to już takie pewne. Ostatnio pojawiły się spekulacje, że Urugwajczyk nie tylko zmieni niebawem klub, ale także kontynent. Coraz częściej pojawiają się doniesienia, że doświadczony napastnik może kontynuować karierę w Brazylii. Zainteresowany piłkarzem jest Corinthians. Jeśli transfer z udziałem 34-latka doszedłby do skutku, byłby to powrót Suareza do Ameryki Południowej po ponad 15 latach występów w Europie.

