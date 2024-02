Imago / Marco Canoniero Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

AC Milan wyznaczył cele transferowe

Do Mediolanu ma trafić napastnik oraz środkowy obrońca

Wśród obrońców kandydatami do gry w klubie są Maxence Lacroix oraz Lilian Brassier

AC Milan szuka nowego napastnika oraz środkowego obrońcy

AC Milan rozpoczął pracę nad budową zespołu na nowy sezon. Z tego względu Rossoneri mieli wyznaczyć pozycję, które wymagają pilnych wzmocnień. Jak podaje włoska La Gazzetta dello Sport, latem do klubu trafić ma nowy napastnik oraz środkowy obrońca.

Jeśli mowa o zawodnikach grających na pozycji numer dziewięć to kontrakt zarówno Olivera Giroud, jak i Luki Jovica wygasa wraz z końcem sezonu. Wiadomo, że przynajmniej jeden z nich pożegna się z klubem w nadchodzące lato. Wobec tego na sporządzonej liście życzeń dotyczącej wzmocnień w ataku umieszczono takie nazwiska jak Joshua Zirkzee oraz Benjamin Sesko. Milan chce, aby nowy napastnik stanowił o sile zespołu nie tylko w chwili teraźniejszej, ale również w dalekiej przyszłości. Przez to chcą trzymać się wytycznej dotyczącej wieku, a nowy snajper ma mieć mniej niż 25 lat.

Natomiast według La Gazzetta dello Sport wśród opcji do wzmocnienia pozycji środkowego obrońcy wymienia się Maxence’a Lacroixa oraz Liliana Brassiera. Pierwszy z nich to mierzący 190 cm wzrostu Francuz reprezentujący od kilku lat VfL Wolfsburg, zaś drugi to jego rodak grający na co dzień we francuskim Stade Brestois.