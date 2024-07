Casemiro coraz bliżej zaskakujących przenosin. Rozmowy rozpoczęte

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Al-Ittihad pracuje nad transferem Casemiro

Manchester United w letnim okienku transferowym chciałby pozbyć się Casemiro. Szkoleniowiec Czerwonych Diabłów Erik ten Hag ma inny pomysł na zestawienie środka pola w angielskim zespole i nie widzi miejsca w składzie dla Brazylijczyka. Niewykluczone, że 32-letni pomocnik swoją karierę będzie kontynuował w Arabii Saudyjskiej.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości Casemiro przekazał Loic Tanzi, który na co dzień pracuje we francuskim dzienniku “L’Equipe”. Według wspomnianego dziennikarza prowadzone są rozmowy na temat przeprowadzki doświadczonego zawodnika do Al-Ittihad. Defensywny pomocnik w tym klubie mógłby liczyć na ogromne zarobki.

75-krotny reprezentant Canarinhos, który nie wyklucza przenosin na Bliski Wschód, występuje w barwach Manchesteru United od sierpnia 2022 roku, gdy przeniósł się na Old Trafford za 70,65 miliona euro z Realu Madryt. Wychowanek Sao Paulo właśnie na Santiago Bernabeu święcił zdecydowanie największe sukcesy w swojej karierze.

Casemiro w koszulce Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 83 spotkania, zdobył 12 bramek i zaliczył 9 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia brazylijskiego piłkarza na 20 milionów euro. Umowa 32-latka z angielskim gigantem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, a w kontrakcie znajduje się opcja przedłużenia umowy o kolejny sezon.