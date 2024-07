dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal

Rodri kuszony przeprowadzką do Realu Madryt

Real Madryt, zanim na dobre rozpoczęło się letnie okno transferowe, dokonał dwóch poważnych wzmocnień. Klub ze stolicy Hiszpanii na zasadzie wolnego transferu pozyskał jedną z największych gwiazd futbolu. Kylian Mbappe, który od lat łączony był z transferem na Santiago Bernabeu oficjalnie został piłkarzem Królewskich. Ponadto zespół Carlo Ancelottiego zyskał utalentowanego napastnika z Brazylii, bowiem za 47,5 milionów euro do Madrytu przybył Endrick z Palmeiras.

W kuluarach trwają również pracę nad pozyskaniem Leny’ego Yoro. Aczkolwiek w Hiszpanii, a konkretnie w Realu Madryt zawodnicy marzą o wspólnej grze z gwiazdą Manchesteru City i reprezentacji Hiszpanii – Rodrim. Dani Carvajal w rozmowie z portalem Tiempo de Juego przyznał, że codziennie namawia Rodriego na zmianę Manchesteru na Madryt.

– Codziennie mówię Rodriemu, żeby podpisał kontrakt z Realem Madryt. Każdego dnia powtarzam mu, żeby opuścił Manchester, ponieważ tam nie ma słońca i żeby przyjechał do Madrytu, bo go potrzebujemy – powiedział Dani Carvajal w rozmowie z Tiempo de Juego.

– Mówi mi, że ma ważny kontrakt… ale idealnie by do nas pasował – dodał obrońca Realu Madryt cytowany przez Fabrizio Romano.

Rodri to jedna z najważniejszych postaci w układance Pepa Guardioli w zespole Manchesteru City. Hiszpański trener wybór wyjściowego składu rozpoczyna od 28-letniego pomocnika. Od sezonu 2019/2020 gdy przeszedł z Atletico Madryt do Obywateli, zagrał w 257 meczach, w których strzelił 26 goli i zaliczył 30 asyst.

Na ten moment trudno wyobrazić sobie transfer reprezentanta Hiszpanii do Realu. Przede wszystkim przez kontrakt piłkarza, który obowiązuje do czerwca 2027 roku. Aczkolwiek niewykluczone, że w przyszłości Rodri zdecyduje się dołączyć do hiszpańskiego giganta.