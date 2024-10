Barcelona sprowadzi kolejnego Polaka? Na horyzoncie szalony transfer!

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Bułka zastąpi Szczęsnego w Barcelonie?

Barcelona znalazła się w trudnej sytuacji po kontuzji Marc-Andre ter Stegena, dlatego awaryjnie ruszyła po Wojciecha Szczęsnego. Ten niedawno ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery, ale dał się skusić i wznowił ją na sezon 2024/2025. Polski bramkarz podpisał roczną umowę z Blaugraną, licząc, że szybko wskoczy między słupki ekipy Hansiego Flicka.

Udało się więc Barcelonie wyjść z tej trudnej sytuacji z twarzą. Aby w przyszłości podobny problem się nie powtórzył, klub planuje sprowadzić jakościowego bramkarza, który będzie realną konkurencją dla ter Stegena. “Sport” informuje, że takowy transfer ma się dokonać w trakcie przyszłorocznego lata. Co ciekawe, głównym kandydatem do zastąpienia Szczęsnego jest Marcin Bułka.

25-latek w poprzednim sezonie spisywał się znakomicie. Uchodził przez wielu za najlepszego bramkarza Ligue 1, notując największą liczbę czystych kont. Był łączony z letnim transferem, lecz postanowił zostać w Nicei.

Barcelona widzi w Bułce dobrą opcję do wzmocnienia obsady bramki. Wydaje się, że byłby on nawet w stanie powalczyć z ter Stegenem o miejsce w wyjściowej jedenastce. Szanse na sfinalizowanie tego transferu zwiększa fakt, że kontrakt Polaka z Niceą obowiązuje tylko do 2026 roku. Duma Katalonii mogłaby więc w przyszłym roku liczyć na promocyjną cenę, gdyż Bułka nie planuje wiązać się z francuskim zespołem na dłużej.