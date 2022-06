fot: RC Lens Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa od sezonu 2022/2023 grał będzie dla RC Lens. Transfer reprezentanta Polski został potwierdzony przez klub z Ligue 1.

Od najbliższego sezonu Lens reprezentować będzie dwóch polskich kadrowiczów

W jednej drużynie zagrają Adam Buksa i Przemysław Frankowski, który jest we Francji już od roku

25-letni napastnik podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku

Dwaj kadrowicze w jednym klubie Ligue 1

Adam Buksa przez ostatnie dwa i pół roku z powodzeniem reprezentował New England Revolution. Polak odnalazł się świetnie w Stanach Zjednoczonych (35 goli i siedem asyst). 25-latek pragnął jednak transferu do jednej z pięciu najlepszych lig w Europie. Zmiana klubu była blisko zimą, ale finalnie doszła ona do skutku teraz. Buksa wzmocnił RC Lens, z którym podpisał pięcioletni kontrakt. Szatnię będzie dzielił między innymi z Przemysławem Frankowskim.

– Cieszymy się, że możemy powitać Adama, kompletnego napastnika, który już ujawnił swój duży potencjał w polskiej lidze, w MLS, gdzie stał się płodnym strzelcem, a także na arenie międzynarodowej. Dzięki temu ważnemu podpisowi pozyskujemy ważnego napastnika i umacniamy tę polską kulturę, dumnie wpisaną w DNA Racing i regionu. Związek, jaki łączy go z “Frankiem” (Przemysław Frankowski) i jego silne pragnienie integracji ułatwią mu pierwsze kroki w Artois. Witamy Adam, jesteśmy zachwycony tym wzmocnieniem – powiedział Arnaud Pouille, dyrektor zarządzający.

✍️ 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐠𝐚𝐛𝐚𝐫𝐢𝐭 𝐞𝐭 𝐫𝐞𝐝𝐨𝐮𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫 !



En provenance des @NERevolution, Adam Buksa ouvre le bal du mercato estival lensois et rejoint l'effectif de Franck Haise pour les 5⃣ prochaines saisons.



👉 https://t.co/G7WeZXoLjK#FierDEtreLensois pic.twitter.com/FBoyECexyJ — Racing Club de Lens (@RCLens) June 21, 2022

– Podpisanie kontraktu z Adamem to dla nas wielka satysfakcja. Chcieliśmy pozyskać napastnika o innym profilu niż ten, który mamy dzisiaj w składzie, a Adam był naszym priorytetem w tym profilu. Adam wniesie do zespołu swoją atletyczną prezencję i oczywiście swoją siłę w powietrzu – rzekł Florent Ghisolfi, dyrektor sportowy

– Wierzymy, że ma wszystkie techniczne cechy i wielką inteligencję, aby szybko dostosować się do naszego stylu gry, ale poza profilem gracza, znowu, to mentalność Adama miała na nas wpływ. Jest świetnym profesjonalistą i bardzo zaangażowanym graczem. Stawia stopę we właściwym domu. Jego wartości powinny trzymać się wartości Racing. Życzę naszemu nowemu polskiemu wojownikowi wszystkiego najlepszego w krwi i złotej koszulce – dodał Ghisolfi.

