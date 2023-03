Roberto Firmino podjął już decyzję o odejściu z Liverpoolu wraz z końcem sezonu. Mundo Deportivo poinformowało, że zawodnik zaoferował się FC Barcelonie. Duma Katalonii mogłaby go pozyskać za darmo.

Roberto Firmino zapowiedział swoje odejście z Liverpoolu

Brazylijczyk latem stanie się wolnym zawodnikiem

Zdaniem mediów miał on zaoferować się FC Barcelonie

Barca przed szansą na zakontraktowanie legendy Liverpoolu

Po ośmiu latach spędzonych w klubie Roberto Firmino zdecydował się na odejście z Liverpoolu. Kontrakt Brazylijczyka wygasa wraz z końcem sezonu i nie zostanie przedłużony. Napastnik uznał, że jest to odpowiedni czas na zmianę klubu i poszukanie nowych wyzwań.

Niejasne pozostaje, gdzie 31-latek zagra w przyszłym sezonie. W jego kontekście wymienia się m.in. Inter Mediolan, Real Madryt, lecz również Galatasaray, czy Al-Nassr. Według dziennikarzy Mundo Deportivo istnieje szansa, że napastnik wyląduje w FC Barcelonie. Miał on zaoferować się Dumie Katalonii.

Roberto Firmino zaoferował się FC Barcelonie. Brazylijczyk chciałby zagrać w lidze hiszpańskiej i uważa, że jest interesującą opcją dla Barçy. Jego umowa z Liverpoolem wygasa 30 czerwca i sam piłkarz już poinformował, że odchodzi z końcem obecnego sezonu. [@mundodeportivo] — BarcaInfo (@_BarcaInfo) March 10, 2023

Według tamtejszych dziennikarzy Brazylijczyk chciałby zagrać w lidze hiszpańskiej i uważa, że jest interesującą opcją dla Barcy. Na korzyść takiego ruchu przemawiają aspekty ekonomiczne. Klub mógłby pozyskać napastnika za darmo, a on sam byłby gotowy zaakceptować niewysoką pensję. Na drodze stoją jednak drakońskie regulacje finansowe, narzucone przez La Liga na klub. Aktualnie nie jest on zdolny do zakontraktowania nowych zawodników.

