Ivan Toney przed rokiem uważany był za napastnika, który może namieszać w angielskiej elicie. Jego Brentford awansowało do Premier League, w której pozostało między innymi dzięki golom Anglika. 26-latek trafił wówczas do siatki 12 razy oraz zaliczył 5 asyst. Toney kampanię 2022/2023 zaczął rewelacyjnie, bo od dwóch zdobytych bramek i dwóch ostatnich podań. Tym samym uwagę na piłkarza zwróciły znane angielskie marki.

Snajper Brentford jest obserwowany przez między innymi Manchester United. Czerwone Diabły mają problemy w formacji ofensywnej (jedno trafienie w tym sezonie), a ponadto nie wiadomo, czy w klubie zostanie Cristiano Ronaldo. Wobec tego na Old Trafford uważnie przyglądają się 26-latkowi.

Toney znalazł się również na celowniku Chelsea i Evertonu. Priorytetem The Blues do wzmocnienia linii ataku jest Pierre-Emerick Aubameyang. Negocjacje z Barceloną nie zostały jednak jeszcze zakończone. Anglik byłby zatem niezłą alternatywą dla londyńczyków. Z kolei The Toffees potrzebny jest bramkostrzelny napastnik, ponieważ z gry na kilka miesięcy wypadł Dominic Calvert-Lewin, a Anthony Gordon nie gwarantuje wielu bramek. Toney przez portal Transfermarkt wyceniany jest na 35 milionów euro, ale sprowadzenie 26-latka zapewne wiązałoby się z większym wydatkiem.

