Borussia straci tego gracza? Możliwa bomba transferowa

Donyell Malen może rozstać się z Borussią Dortmund

Borussia Dortmund wygląda na to, że może wkrótce zakończyć współpracę z Donyellem Malenem. Holender ma co prawda umowę z ekipą z Bundesligi do końca czerwca 2026 roku. Sky Germany podaje natomiast, że zawodnik poprosił już władze klubu o zgodę na transfer.

Źródło podaje, że Malen miał jednocześnie poprosić sterników BVB o poważne rozważenie każdej z ofert z Premier League lub innych czołowych europejskich ekip. 25-letni piłkarz jest wyceniany na 40 milionów euro. 41-krotny reprezentant Holandii trafił do zespołu z Signal Iduna Park z PSV Eindhoven w lipcu 2021 roku. Borussia przeznaczyła na transakcję z udziałem zawodnika 30 milionów euro.

Klub z Niemiec według informacji Sky byłby skłonny rozważyć ofertę za piłkarza w wysokości 25 milionów euro. Taka suma może sprawić, że chętnych na zawodnika nie będzie brakować. Transfer z udziałem Malena jest jednak uzależniony od tego, czy konkretny projekt spełni oczekiwania Holendra i klubu z Dortmundu.

Urodzony w Wieringen zawodnik w tym sezonie wystąpił jak na razie w 17 spotkaniach. Zdobył w nich cztery bramki i zaliczył jedno kluczowe podanie. Na boisku spędził 832 minuty. Malen okazje na kolejne trafienie lub asystę może mieć w sobotę, gdy BVB zmierza się z Borussią M’gladbach.

