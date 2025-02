Chelsea ma nowy cel transferowy. Perełka za 100 milionów

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Jamie Gittens znalazł się na liście życzeń Borussii Dortmund

Chelsea praktycznie w każdym oknie transferowym w ostatnim czasie finalizuje ciekawe transfery. Wygląda na to, że nie inaczej będzie latem tego roku. Interesujące wieści na temat planów The Blues przekazał Daily Mail.

Źródło przekonuje, że angielski klub jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Jamiego Gittensa. 20-latek urodzony w Londynie to ofensywny gracz, broniący BVB od września 2020 roku. Do niemieckiej ekipy zawodnik trafił z Akademii Piłkarskiej Manchesteru City. Borussia pozyskała piłkarza na zasadzie wolnego transferu.

Tymczasem dzisiaj rynkowa wartość gracza kształtuje się w wysokości 50 milionów euro. Niemniej sternicy Chelsea mają być do tego stopnia zdeterminowani, aby pozyskać zawodnika, że są gotowi wyłożyć na transakcję nawet 100 milionów euro.

Gittens w tej kampanii rozegrał jak na razie 30 meczów. Zdobył w nich 11 bramek, a także zaliczył pięć asyst. Okazję na poprawę bilansu zawodnik może mieć w sobotę przy okazji starcia z VfB Stuttgart.

Ciekawe jest natomiast to, że w momencie, gdyby zawodnik zakotwiczył w ekipie z Dortmundu, to o miejsce w składzie mógłby rywalizować z trzema graczami. Między innymi z Jadonem Sancho, Mychajło Mudrykiem czy Tyrique Georgem. Godne uwagi jest to, że drugi z wymienionych jest aktualnie zawieszony z powodu pozytywnego wyniku testu antydopingowego.