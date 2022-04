“Lewy w Barcelonie? Starych drzew się nie przesadza”

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Zbigniew Boniek skomentował medialne doniesienia, o transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony. Informacje te wzbudzają w ostatnim czasie wiele emocji w świecie futbolu i są szeroko komentowane przez wielu ludzi. Były prezes PZPN dość sceptycznie podchodzi do tego ruchu.

Zbigniew Boniek skomentował na Twitterze ewentualny transfer Lewandowskiego do Barcelony

Wczoraj TVP Sport poinformował, ze Polak osiągnął porozumienie z Dumą Katalonii

Napastnik Bayernu miał odrzucić oferty PSG i Manchesteru United

Boniek komentuje transfer Lewandowskiego do Barcelony

W poniedziałek serwis TVP Sport poinformował, że Robert Lewandowski uzgodnił warunki indywidualnego kontraktu z Barceloną, a także powiadomił o swojej decyzji władze Bayernu Monachium. Potwierdził to także Sebastian Staszewski z portalu Sport Interia dodając, że polski napastnik odrzucił oferty między innymi Manchesteru United i Paris Saint-Germain.

Temat transferu Polaka do Barcelony wzbudza mnóstwo emocji. Są zwolennicy tego ruchu, którzy chcieliby zobaczyć kapitana reprezentacji Polski w nowym klubie, inni uważają, ze powinien śrubować rekordy w Bawarii.

Do sytuacji odniósł się także były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, który umieścił wpis w portalu Twitter. – Lewy do Barcelony? Ciekawe, podniecające. Jest tylko jedno ale, starych drzew się nie przesadza, szalone ryzyko – napisał były piłkarz Juventusu i Romy. Jak widać Zbigniew Boniek podchodzi do tego transferu z pewną dozą niepewności. Czy słusznie? O tym zapewne przekonamy się dopiero po ewentualnym transferze.

Lewy do Barcelony? Ciekawe, podniecające. Jest tylko jedno ale, starych drzew się nie przesadza, szalone ryzyko👍👍⚽️👍 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) April 12, 2022

Robert Lewandowski miałby okazję zostać pierwszym Polakiem w Barcelonie. Jak dotąd, żaden polski piłkarz nie miał przyjemności reprezentować barw Dumy Katalonii. Jednak nie wszystkie źródła są zgodne w kwestii tego transferu. Niektóre europejskie media podają, że jeszcze nic nie zostało ustalone. Z pewnością saga z udziałem Lewandowskiego potrwa do ogłoszenia oficjalnych wiadomości.

