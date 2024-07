Bologna poszukuje następcy Zirkzee. Ma dwóch kandydatów

Bologna jest bliska porozumienia w sprawie transferów Fotisa Ioannidisa z Panathinaikosu i Thijsa Dallingi z Toulouse jako potencjalnymi następcami Joshuy Zirkzee, który niedawno przeszedł do Manchesteru United.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Bologna szuka wzmocnień na Ligę Mistrzów

Zgodnie z doniesieniami “La Gazzetty dello Sport”, Fotis Ioannidis jest najbardziej kuszącą opcją dla Baologni. Klub zaoferował kwotę 22 milionów euro plus do 3 milionów euro w dodatkowych bonusach, a są nawet gotowi podnieść tę ofertę, aby sprowadzić greckiego napastnika do Serie A. Zainteresowanie Ioannidisem wyraził także Sporting Lizbona, który zaoferował około 20 milionów euro, oraz Ipswich Town, który zaproponował 30 milionów euro. Jednak sam zawodnik odrzucił te propozycje.

W poniedziałek dyrektorzy Bologni odbyli spotkanie, na którym uznali, że konieczne jest przeznaczenie dodatkowych 6-8 milionów euro na letnie transfery. Ta dodatkowa kwota prawdopodobnie zostanie rozdzielona na kilka pozycji, a nie tylko na napastnika.

Gianluca Di Marzio i Sky Sport Italia sugerują, że Thijs Dallinga z Toulouse jest również potencjalnym celem Bologny podczas letniego mercato. Holenderski napastnik ma za sobą dwa szczególnie udane sezony we Francji, strzelając 26 goli w 69 meczach ligowych, a także sześć goli w sześciu meczach Pucharu Francji w sezonie 2022-23 oraz dodatkowe cztery w ośmiu meczach Ligi Europy w ubiegłym sezonie. Dallinga ma kosztować podobną kwotę co Ioannidis, choć jest od niego o rok młodszy.

Bologna jest zdeterminowana, aby znaleźć idealnego napastnika, który zastąpi Zirkzee i pomoże drużynie osiągnąć sukcesy w nadchodzącym sezonie. Rossoblu szukają wzmocnień też pod kątem występów w Lidze Mistrzów.

Zobacz również: FC Barcelona skorzysta na odejściu Gundogana. Możliwy wielki transfer