Białek musi szukać nowego klubu. Vfl Wolfsburg wydał komunikat

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Bialek

Vfl Wolfsburg nie przedłuży kontraktu z Bartoszem Białkiem

Bartosz Białek do Vfl Wolfsburg trafił z Zagłębia Lubin w 2020 roku. Polak nie zdołał jednak przebić się do wyjściowego składu Wilków. 23-latek był też wypożyczany. Spędził jeden sezon w holenderskim Vitesse, a kolejny w belgijskim KAS Eupen. Trwającą kampanię spędził w zespole z Wolfsburga, ale na boiskach Bundesligi nie pojawił się nawet na minutę.

Jego umowa z Vfl wygasała po sezonie i już wiemy, że nie zostanie przedłużona. Niemiecki klub w środę poinformował o tym w oficjalnym komunikacie. Los Bartosza Białka podzielili także inni piłkarze Wilków: Kevin Behrens, Bennit Broeger i Niklas Klinger. Tym samym polski napastnik ma wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu latem.

Bartosz Białek łącznie rozegrał 31 spotkań dla Vfl w Bundeslidze i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w sezonie 2020/21. Dodatkowo zaliczył cztery spotkania w Pucharze Niemiec i jedno w kwalifikacjach do Ligi Europy. Jednak na przestrzeni 36 spotkań na boisku spędził jedynie 478 minut, co daje fatalną średnią nieco ponad 13 minut na mecz. To pokazuje, że Polak nigdy nie był znaczącą postacią w zespole Wilków.

Vfl Wolfsburg to obecnie dwunasty zespół Bundesligi w trwającej kampanii. Wilki zgromadziły na swoim koncie 39 punktów po 31. kolejkach. Mają bezpieczną przewagę 14 oczek nad strefą spadkową w niemieckiej ekstraklasie.