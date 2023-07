Mundo Deportivo, donosi, że Real Betis jest gotowy, aby wyciągnąć pomocną dłoń do FC Barcelony i pozyskać aż pięciu piłkarzy blaugrany. Zespół z Sewilli chce sprowadzić Alexa Collado, Arnau Tenasa, Pablo Torre, Nico Gonzaleza i Ez Abde.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Alex Collado

FC Barcelona pracuje nad sprzedażą niechcianych piłkarzy

Tymczasem Real Betis jest zainteresowany aż piątką graczy Dumy Katalonii

Między klubami panują dobre relacje, które mogą ułatwić negocjacje

Dobre wieści dla Barcelony

FC Barcelona ma problem z pobyciem się niechcianych i mniej znaczących zawodników. Ponadto problemy z finansowym fair play sprawiają, że klub ma związane ręce i nie może zarejestrować nowych zawodników.

Z pomocą może jednak przyjść Real Betis, który chce sprowadzić aż pięciu zawodników Dumy Katalonii. Dobre relacje obu stron mogą także znacznie ułatwić sfinalizowanie transakcji.

Alex Collado, Arnau Tenas, Pablo Torre, Nico Gonzalez, and Ez Abde to młodzi i utalentowani piłkarze, którzy nie mają obecnie większych szans na przebicie się do pierwszego składu. Natomiast ich odejście pozwoli blaugranie na dokonanie nowych transferów. Mundo Deportivo dodaje, że w zależności od negocjacji część z tych graczy może odejść na zasadzie transferu definitywnego, a część zostać wypożyczona.

