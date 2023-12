Imago / Christian Schroedter Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Manchester United szuka rozwiązania problemów w formacji ofensywnej

Do klubu na zasadzie wypożyczenia ma trafić Benjamin Sesko

Słoweński napastnik nie gra regularnie w zespole z Lipska

Benjamin Sesko na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United ma duże problemy ofensywne w tym sezonie. Sprowadzony przed sezonem Rasmus Hojlund zawodzi w polu karnym rywali i do tej pory nie zdobył żadnej bramki w lidze. Z tego względu na Old Trafford chcą, aby do klubu przyszedł zimą nowy napastnik. Według “90min.com” angielski zespół spogląda w kierunku Benjamina Sesko. Słoweniec jest niezadowolony ze zbyt małej liczby minut, które otrzymuje w Lipsku. Napastnik chce regularnie grać, aby przygotować się do Mistrzostw Europy w Niemczech.

Napastnik reprezentacji Słowenii jest tylko rezerwowym piłkarzem u trenera Marco Rose. Do tej pory 20-latek zagrał 22 mecze, w których strzelił 7 bramek. Mimo to przebywał na boisku tylko przez 698 minut. Niemiecka drużyna jest gotowa rozważyć ofertę wypożyczenia, aby nie blokować rozwoju utalentowanego zawodnika.

Sesko do Lipska trafił przed sezonem, a wcześniej przez 4 lata był piłkarzem RB Salzburg oraz drużyny rezerw austriackiego klubu – FC Liefering. Jego kontrakt z “Bykami” wygasa w czerwcu 2028 roku. Jest wyceniany na 30 milionów euro.