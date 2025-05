Cracovia pogodzona z losem. Największa gwiazda odejdzie z klubu

Benjamin Kallman to w tym sezonie jeden z najlepszych piłkarzy Ekstraklasy. Cracovia ma latem stracić swojego lidera. Mateusz Dróżdż potwierdza, że nie ma porozumienia w sprawie nowej umowy.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Kallman nie przyjął propozycji Cracovii

Cracovia w rundzie jesiennej punktowała sensacyjnie dobrze i miała nadzieję, że uda jej się utrzymać ten trend do końca sezonu. Podczas zimowej przerwy zapowiadano walkę o podium i europejskie puchary, natomiast ostatnie miesiące są już dla ekipy Dawida Kroczka bardzo nieudane. Wydaje się, że szóste miejsce w tabeli będzie absolutnym maksimum, jakie Pasy mogą osiągnąć w końcówce kampanii. Wiele będzie zależało od dyspozycji Benjamina Kallmana, czyli największej gwiazdy zespołu i jednego z najlepszych piłkarzy tego sezonu w całej Ekstraklasie.

Reprezentant Finlandii wyróżnia się wszechstronnością – w 30 ligowych meczach uzbierał 17 bramek oraz 8 asyst. Zimą łączono go z takimi drużynami, jak Raków Częstochowa oraz Legia Warszawa. Jego osoba generuje wielkie zainteresowanie na rynku transferowym, co jest związane również z sytuacją kontraktową. Wszystko wskazuje na to, że Cracovia latem straci swojego najlepszego strzelca za darmo. Wygasająca umowa dalej nie została przedłużona.

Zobacz również: „Świderski jest za chudy w uszach, aby mieć własną cieszynkę”

Krakowski klub jest pogodzony z losem, o czym świadczą słowa Mateusza Dróżdża. Prezes otwarcie przyznał, że Kallman w dalszym ciągu nie przyjął propozycji nowego kontraktu, więc szanse na zatrzymanie go są tylko iluzoryczne.

W tym momencie nie wiadomo, gdzie Kallman zagra w kolejnym sezonie. Może liczyć na ofertę z Polski i innych krajów. Jakiś czas temu Marek Papszun zasugerował, że Fin nieustannie znajduje się w kręgu zainteresowań Rakowa.