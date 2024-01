fot. Imago / Jakub Ziemianin / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Fabian Piasecki

Ruch Chorzów pracuje na kolejnymi wzmocnieniami

Ciekawe wieści przekazał dziennikarz Karol Bugajski z Przeglądu Sportowego Onet w sprawie Fabiana Piaseckiego

Beniaminek PKO Ekstraklasy zainteresowany jest pozyskanie 28-letniego środkowego napastnika

Ruch Chorzów zainteresowany zawodnikiem Rakowa Częstochowa

Ruch Chorzów czeka w rundzie wiosennej niezwykle trudna walka o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Aktualnie zawodnicy Niebieskich tracą sześć punktów do bezpiecznej Warty Poznań. Nie może zatem dziwić, że sternicy 14-krotnych mistrzów starają się wzmocnić drużynę, aby ta zrealizowała upragniony cel.

Dziennikarz Karol Bugajski z Przeglądu Sportowego Onet przekazał nowe wieści dotyczącej chorzowskiej ekipy. Według jego wiedzy Ruch zainteresował się Fabianem Piaseckim z Rakowa Częstochowa.

Wzmocnienie pozycji napastnika to jeden z priorytetów Ruchu Chorzów na zimowe okienko. Z tego co słyszę, w orbicie zainteresowania Niebieskich jest między innymi Fabian Piasecki z Rakowa Częstochowa, jednak tutaj na przeszkodzie mogą stanąć finanse — Karol Bugajski (@bugajski_karol) January 17, 2024

28-latek w tym sezonie strzelił zaledwie trzy gole w 30 spotkaniach. Piasecki jednak zdecydowanie lepiej spisywał się, gdy bronił barw ekip z mniejszymi aspiracjami do Medalików. Na przykład w Zagłębiu Sosnowiec w 32 meczach strzelił 17 goli. Z kolei jako gracz Miedzi Legnica w 55 spotkaniach zdobył 10 bramek.

Urodzony we Wrocławiu napastnik ma kontrakt ważny z Rakowem do końca czerwca 2026 roku. Piasecki do ekipy z Częstochowy trafił ze Śląska Wrocław latem 2022 roku.

