Manchester United rozważa pozyskanie obrońcy Benfiki

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Alvaro Carreras może zamienić Benfikę na Manchester United

Man Utd w tej kampanii nie spełnia pokładanych nadziei w Premier League, ale też w europejskich pucharach. Tym samym władze klubu pracują nad wzmocnieniami. Najnowsze wieści w sprawie przekazała hiszpańska Marca.

Źródło twierdzi, że sternicy klubu z ligi angielskiej przede wszystkim chcą pozyskać nowego lewego defensora. Na dzisiaj na tej pozycji może grać tylko Luke Shaw, bo kontuzje leczy Tyrell Malacia. Marka przekonuje, że Man Utd może spróbować pozyskać Alvaro Carrerasa z Benfiki Lizbona. 21-latek to młodzieżowy reprezentant Hiszpanii, mający kontrakt ważny z klubem z Portugalii do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast w wysokości ośmiu milionów euro.

W tej kampanii Alvaro Carreras daje się zapamiętać z tego, że otrzymuje regularnie szansę na grę. Ogólnie w tym sezonie wystąpił w 16 meczach, notując w nich dwa trafienia i dwie asysty. Niepokojącą w kontekście zawodnika może być jednak umiejętność łapania żółtych kartek. W tym sezonie 21-latek ma ich już na koncie sześć.

Alvaro Carreras to wychowanek Racingu de Ferrol, z którego trafił do Deportivo. W przeszłości zawodnik był też w Realu Madryt czy Manchesterze United. Niemniej w obu przypadkach była mowa o zespołach młodzieżowych. Trafił do Benfiki właśnie z klubu z Old Trafford, kosztując sześć milionów euro.

