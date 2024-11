Ancelotti chce Brazylijczyka z Premier League w Realu Madryt

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Murillo na radarze Realu Madryt

Real Madryt znalazł się ostatnio w trudnym położeniu. Kluczowi defensorzy w zespole leczą kontuzje. W związku z tym klub w trakcie zimowej sesji transferowej będzie musiał działać, aby wzmocnić się w defensywie. Wieści w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że trener Carlo Ancelotti jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Murillo z Nottingham Forrest. Brazylijczyk do ekipy z Premier League trafił w sierpniu minionego roku z Corinthians, kosztując 12 milionów euro. Zawodnik szybko zaaklimatyzował się w nowej dla siebie rzeczywistości.

Murillo ostatnio wyróżnił się w lidze angielskiej trafieniem w starciu z Newcastle United, co może wzmocnić zainteresowanie większych klubów z Europy, w tym także giganta La Liga. Aby transakcja mogła dojść do skutku, to prawdopodobnie w grę będzie musiała wchodzić konkretna suma odstępnego. Na dzisiaj rynkowa wartość piłkarza kształtuje się w wysokości 40 milionów euro. Sprawy przy ewentualnym transferze nie będzie ułatwiać również fakt, że piłkarz ma kontrakt ważny z Nottingham Forrest do końca czerwca 2028 roku.

W tej kampanii Murillo rozegrał jak na razie 11 spotkań w Premier League, spędzając na boisku 990 minut. Miał okazję grać między innymi przeciwko takim ekipom jak: Liverpool, Brighton & Howe Albion czy Chelsea.

