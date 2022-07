PressFocus Na zdjęciu: Andrea Belotti

Manchester Evening News donosi, że Manchester United rozważa zatrudnienie Andrei Belottiego. Ma na to wpływ decyzja Cristiano Ronaldo o opuszczeniu Old Trafford, jak i zakończenie współpracy z Edinsonem Cavanim.

Andrea Belotti nie przedłużył umowy z Torino, a zatem jego kariera w Granacie zakończyła się po siedmiu latach

Angaż Włocha rozważa ponoć Manchester United

Old Trafford opuścił już Edinson Cavani, a z zamiarem odejścia nosi się też Cristiano Ronaldo

Belotti może wykorzystać okazję na rynku i trafi do wielkiego klubu

Andrea Belotti przed kilkoma dniami przestał być zawodnikiem Torino. W zespole Granaty spędził siedem lat, strzelając sporo bramek. Włoch zamierza jednak teraz występować w europejskich pucharach. W drużynie z Turynu nie mógł na to liczyć, dlatego też nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego kontraktu.

Początkowo 28-letniego napastnika łączono z AS Romą oraz AS Monaco. Oba zespoły spełniłyby ambicje gracza na temat gry w Europie. Teraz pojawiły się jednak doniesienia, według których Belotti mógłby trafić do drużyny ze znacznie większego kalibru.

Manchester Evening News uważa bowiem, że angaż snajpera rozważa Manchester United. Z klubem już pożegnał się Edinson Cavani, a w sobotę gruchnęła informacja, jakoby z odejściem nosił się też Cristiano Ronaldo. Włoch mógłby wejść w rolę bramkostrzelnego, doświadczonego napastnika.

Belotti w minionym sezonie mierzył się z kontuzjami. Dlatego też rozegrał zaledwie 22 spotkania w Serie A. Zanotował w nich osiem bramek i asystę.

