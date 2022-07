PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Joan Laporta powiedział, że FC Barcelona nie zamierza sprzedać Frenkiego de Jonga, a sam prezes zrobi wszystko, by Holender został na Camp Nou. Wypowiedział się również na temat Raphinhi czy Ousmane’a Dembele.

Od wielu tygodni FC Barcelona negocjuje z Manchesterem United transfer Frenkiego de Jonga

Prezes Blaugrany powiedział jednak, że nie zamierza sprzedawać podopiecznego, a on sam chciałby zostać

Laporta wyraził również zdanie na temat negocjacji z Dembele czy Raphinhą

“Zrobię wszystko, by de Jong został w Barcelonie”

Od kilku tygodni trwają negocjacje pomiędzy Barceloną a Manchesterem United. Ich tematem jest Frenkie de Jong. Podobno sam zawodnik niechętnie patrzy na przeprowadzkę, ale jest jednym z niewielu piłkarzy Blaugrany, mogących przynieść klubowi znaczne pieniądze, a jednocześnie nierozważanym w kategorii “niesprzedawalnego”. Czerwone Diabły oferują 65 milionów euro, zaś Katalończycy oczekują 20 milionów więcej.

Ostatnio, jednak, Barcelona sprzedała pierwsze 10% praw telewizyjnych, a niebawem ma sprzedać kolejne 15%. To może oznaczać poprawienie jej stanu finansowego i jednoczesne zachowanie holenderskiego pomocnika w składzie. Głos w tej sprawie zabrał sam prezes klubu.

– Wiele klubów chce Frenkiego, nie tylko Manchester United. Nie chcemy go sprzedawać, a on chce zostać. Zrobię wszystko, by dalej grał dla Barcelony. Jest jednak problem limitu wynagrodzeń, o czym trzeba pamiętać – powiedział Joan Laporta.

Laporta otwarcie mówił o negocjacjach z innymi piłkarzami

Prezes Dumy Katalonii nie gryzł się w język podczas spotkania ku pamięci Johana Cruyffa w S’Agaro. Zapowiedział prezentacje Francka Kessiego i Andreasa Christensena – odpowiednio na najbliższe środę i czwartek – pomimo, że obaj nie zostali jeszcze oficjalnie piłkarzami Barcelony. Przyznał, że prowadzą zaawansowane negocjacje z Leeds na temat Raphinhi. “Problemem jest to, że zainteresowane nim są też inne kluby” – dodał Laporta. Prezes uspokoił też fanów w kontekście kontraktu Gaviego i nie zamknął drzwi przed przedłużeniem umowy z Ousmane’em Dembele. Do tego podkreślił, że na ten moment klub nie zamierza aktywować kolejnej dźwigni finansowej. Niedawno informowano, że Duma Katalonii sprzeda 49% udziałów w Barca Licensing and Merchendasing (BLM) oraz Barca Studios. Obecnie nie ma takiej potrzeby finansowej, a Laporta woli pozostawić władzę w rękach FC Barcelony.

