Bayern zainteresowany dwoma obrońcami

Niemieckie media uważają, że w związku z letnią przebudową linii defensywnej, Bayern sprowadzi lewego obrońcę z Championship i uznanego stopera Bundesligi.

Rekordowych mistrzów Niemiec czekają latem spore roszady. Prawdopodobnie z klubu odejdą ważni zawodnicy defensywni, tacy jak Javi Martinez, David Alaba i Jerome Boateng. Zastąpienie tak uznanych graczy nie będzie łatwe, ale podobno Bawarczycy znaleźli jednego z kandydatów w dość nieoczywistym miejscu.

Młody Anglik z drugiej ligi

Według The Telegraph, monachijczycy zainteresowali się Omarem Richardsem. 22-latek występuje na drugim szczeblu angielskich rozgrywek w Reading. Anglicy zapewniają, że klub prowadzi już z zawodnikiem zaawansowane rozmowy. Lewy obrońca jest związany z The Royals tylko do końca sezonu, więc może już negocjować letni transfer. Omar Richards jest niekwestionowanym członkiem wyjściowego składu. W tym sezonie wystąpił już w 20 spotkaniach Championship. Nie zdołał w nich popisać się golem ani asystą, ale jest bardzo szybki i lubi angażować się w grę ofensywną.

Marzenie największych europejskich drużyn

Drugi z ewentualnych nabytków Bayernu Monachium jest już znacznie bardziej znany. W przypadku odejścia Boatenga i Alaby, Bawarczycy zwrócą się do RB Lipsk, by sfinalizować transfer Dayota Upamecano. Francuz jest podporą swojego zespołu i dał się już poznać na największej scenie w poprzednich rozgrywkach Ligi Mistrzów. W Bayernie uważają, że tak silny stoper byłby idealnym następcą odchodzących weteranów. Ponadto, wówczas częściej na środku obrony miałby występować Lucas Hernandez, zabezpieczając tę pozycję. W takiej sytuacji Omar Richards zostałby naturalnym zastępcą Alphonso Daviesa. Trudno jednak wyobrazić sobie, by przeskok z drugiej ligi angielskiej do zdobywcy Ligi Mistrzów przebiegł bezboleśnie. Prawdopodobnie Hernandez będzie zatem rzucany pomiędzy lewą obroną, a pozycją stopera.