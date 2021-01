Dzisiaj (8 stycznia) o godzinie 20:30 rozegrany zostanie mecz Bundesligi: Borussia M’Gladbach – Bayern. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Gladbach – Bayern: Lewy po kolejne gole

Rywalizacja w 15. kolejce Bundesligi rozpocznie się od bardzo ciekawego meczu na Borussia-Park, w którym miejscowa jedenastka z Moenchengladbach podejmować będzie faworyzowany Bayern Monachium. Nie ma wątpliwości, że faworytem do zdobycia trzech punktów w tym pojedynku są podopieczni Hansiego Flicka, którzy przed tygodniem pokazali prawdziwy charakter. Mistrzowie Niemiec niespodziewanie przegrywali u siebie do przerwy 0:2 z Mainz, by ostatecznie zwyciężyć 5:2.

Borussia M’Gladbach rywalizację w 2021 roku rozpoczęła od skromnego wyjazdowego zwycięstwa 1:0 nad Arminią Bielefeld. Przełamała tym samym serię czterech kolejnych ligowych porażek. W piątkowy wieczór o punkty gospodarzom będzie zdecydowanie trudniej. Czy stać ich na niespodziankę? Szans nie można im odbierać, ale będą musieli wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, aby zatrzymać Roberta Lewandowskiego i spółkę.

Gladbach – Bayern: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Borussia-Park w Moenchengadbac będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Bundesligi: Borussia MGladbach – Bayern transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 20:30.

Gladbach – Bayern: transmisja online

Transmisja z meczu 15. kolejki Bundesligi będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Gladbach – Bayern: online na żywo obejrzysz na internetowej stronie elevensports.pl, a także poprzez aplikację mobilną Eleven Sports, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.